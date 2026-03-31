Dieci anni di eccellenza per l’Ospedale Veterinario “Mario Modenato” di Pisa

Written by Redazione• 3:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Traguardo importante a Pisa: martedì 31 marzo l’Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa celebra i suoi 10 anni come Centro Dipartimentale del Dipartimento di Scienze Veterinarie (2016–2026).

Nato nel 2010 e formalizzato come centro nel 2016, l’ODV rappresenta oggi una realtà di riferimento dove si integrano didattica, ricerca, attività clinica e terza missione. Un luogo in cui studenti, specializzandi e dottorandi si formano quotidianamente a stretto contatto con la pratica, affiancati da docenti e professionisti qualificati e supportati da tecnologie avanzate.

Nel corso del decennio, la struttura si è affermata come punto di riferimento per il territorio, offrendo servizi specialistici e un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 per diverse tipologie di animali: piccoli animali, equidi, ruminanti, specie non convenzionali e fauna selvatica.

Dieci anni all’insegna della formazione, della cura e dell’innovazione, al servizio degli animali, dei loro proprietari e dell’intera comunità veterinaria.

Last modified: Marzo 31, 2026