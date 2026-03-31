Dario Rollo (VIC): “Vicepresidenza decisa senza dialogo: un atto arrogante della maggioranza”

Written by Redazione• 3:07 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – “Quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, con al nomina di Vicepresidente del consiglio comunale del sottoscritto da parte della maggioranza, rappresenta un fatto grave e politicamente inaccettabile, che certifica il venir meno del rispetto istituzionale da parte del centro-sinistra.” Lo dichiara Dario Rollo, capogruppo di Valore Impegno Civico e candidato sindaco della coalizione “Libertà e Democrazia” e “Valori e Impegno Civico”.

“La figura del Vicepresidente del consiglio comunale – prosegue Rollo – spetta per prassi alle forze di opposizione. È vero che, nel corso dell’ultimo anno di legislatura, non si è arrivati a una sintesi condivisa su un nominativo. Ma proprio per questo sarebbe stato ancora più necessario, da parte della maggioranza, mantenere un atteggiamento rispettoso dei ruoli e delle dinamiche istituzionali, evitando forzature e decisioni unilaterali. Basti ricordare che già a febbraio 2025 l’allora Vicepresidente del consiglio comunale, Paolo Lazzerini, aveva rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e, da quel momento, la carica è rimasta vacante. Arrivare invece oggi, a fine legislatura, probabilmente all’ultimo consiglio comunale, con una decisione improvvisa e calata dall’alto, senza alcuna consultazione preventiva, rappresenta un atto arrogante e superficiale. La scelta di indicare il mio nome, senza alcun confronto, svilisce il ruolo del consiglio comunale e ne compromette la credibilità.” “Siamo di fronte a un’operazione priva di senso politico e istituzionale, tardiva e strumentale, che non restituisce dignità a una funzione lasciata vacante per mesi, ma la riduce a una formalità dell’ultimo minuto.” “Per queste ragioni – conclude Rollo – ho agito con coerenza e rispetto delle istituzioni: mi sono astenuto dal voto e ho immediatamente rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicepresidente. Le istituzioni non possono essere piegate a logiche di convenienza, ma devono essere tutelate con serietà e responsabilità.”

Last modified: Marzo 31, 2026