Written by Gennaio 16, 2026 10:52 am Pisa, Sport, Sport Home page

Derby samminiatese nel girone C della Divisone Regionale 2

HomePisa, Sport, Sport Home pageDerby samminiatese nel girone C della Divisone Regionale 2

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) — Fra il 16 ed il 22 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

I giornata di ritorno

18/1, 18Etrusca San MiniatoOlimpia Legnaia

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

I giornata di ritorno

17/1, 21Valdicornia BasketBasket Calcinaia
18/1, 18Gea GrossetoJP Bellaria
18/1, 18Castelfranco FrogsLibertas Lucca
18/1, 18CMB CarraraCUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XIII giornata di andata

16/1, 21La Crocetta San MiniatoPallacanestro San Miniato
17/1, 18:15Endas PistoiaPallacanestro Valdera
18/1, 18:15Bellaria CappucciniPontremoli Basket

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XIII giornata di andata

15/1, 21:30Piombino BCBasket Volterra NP
17/1, 18:30GMV GhezzanoBasket Ponsacco
17/1, 19:45Fortezza Team Livorno Dream Basket Pisa
17/1, 21Sport IES Pisa Libertas Liburnia
17/1, 21Etrusca San MiniatoFollonica Basket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

III giornata di ritorno

17/1, 20:30GMV Ghezzano sq.BBasket Pomarance
18/1, 20:30CUS Pisa sq.BInvictus Livorno

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

17/1, 21Basket Calcinaia sq.BIsotopi Valdera
17/1, 21Castelfranco Frogs sq.BAudax Carrara
21/1, 21:30CMB Pietrasanta BasketPallacanestro Valdera
22/1, 21:15Vicopisano Basket 2011Pallacanestro Massa

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Gennaio 16, 2026
Previous Story
Il Geotermica a caccia del primato

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti