Derby samminiatese nel girone C della Divisone Regionale 2

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) — Fra il 16 ed il 22 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
I giornata di ritorno
|18/1, 18
|Etrusca San Miniato
|Olimpia Legnaia
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
I giornata di ritorno
|17/1, 21
|Valdicornia Basket
|Basket Calcinaia
|18/1, 18
|Gea Grosseto
|JP Bellaria
|18/1, 18
|Castelfranco Frogs
|Libertas Lucca
|18/1, 18
|CMB Carrara
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XIII giornata di andata
|16/1, 21
|La Crocetta San Miniato
|Pallacanestro San Miniato
|17/1, 18:15
|Endas Pistoia
|Pallacanestro Valdera
|18/1, 18:15
|Bellaria Cappuccini
|Pontremoli Basket
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XIII giornata di andata
|15/1, 21:30
|Piombino BC
|Basket Volterra
|NP
|17/1, 18:30
|GMV Ghezzano
|Basket Ponsacco
|17/1, 19:45
|Fortezza Team Livorno
|Dream Basket Pisa
|17/1, 21
|Sport IES Pisa
|Libertas Liburnia
|17/1, 21
|Etrusca San Miniato
|Follonica Basket
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
III giornata di ritorno
|17/1, 20:30
|GMV Ghezzano sq.B
|Basket Pomarance
|18/1, 20:30
|CUS Pisa sq.B
|Invictus Livorno
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
III giornata di ritorno
|17/1, 21
|Basket Calcinaia sq.B
|Isotopi Valdera
|17/1, 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|Audax Carrara
|21/1, 21:30
|CMB Pietrasanta Basket
|Pallacanestro Valdera
|22/1, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Pallacanestro Massa
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Gennaio 16, 2026