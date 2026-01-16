Il Geotermica a caccia del primato

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 16, quelli del 17 ed il grosso degli incontri di domenica 18 gennaio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XX giornata
|18/1, 14:30
|Calcio Desenzano
|Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XXI giornata
|18/1, 14:30
|San Giuliano
|Viareggio Calcio
|18/1, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Sporting Cecina 1929
|18/1, 14:30
|Cenaia 1969
|Fucecchio
Promozione, girone A
XVIII giornata
|18/1, 15
|Urbino Taccola
|Cubino
Promozione, girone B
XVIII giornata
|17/1, 15
|Colli Marittimi
|Cuoiopelli
|18/1, 15
|Massa Valpiana
|Saline
|18/1, 15
|San Miniato Basso Calcio
|Atletico Piombino
|18/1, 15
|Mobilieri Ponsacco
|Ginestra Fiorentina
Prima Categoria, girone A
XVII giornata
|18/1, 15
|Torrelaghese 2015
|Migliarino Vecchiano
|18/1, 15
|Calci 2016
|Montecarlo
Prima Categoria, girone B
XVII giornata
|18/1, 15
|San Miniato
|Casale Fattoria 2001
|18/1, 15
|Staffoli
|Bellaria Cappuccini
|18/1, 15
|Fornacette Casarosa
|Stella Rossa
Prima Categoria, girone D
XVII giornata
|18/1, 15
|Acciaiolo Calcio
|Capannoli San Bartolomeo
|18/1, 15
|Pomarance
|Selvatelle
|18/1, 15
|Rosignano Solvay 1922
|Atletico Etruria
|18/1, 15
|Forcoli Valdera 1921
|Ponsacco 1920
|18/1, 15
|Geotermica
|Audace Isola d’Elba
|18/1, 15
|Pecciolese
|Portuali Sorgenti
Seconda Categoria, girone G
XVII giornata
|18/1, 15
|Santa Maria a Monte
|Corazzano
|18/1, 15
|Atletico Cascina
|Porta a Lucca
|18/1, 15
|Tirrenia
|San Prospero Navacchio
|18/1, 15
|Pisa Ovest
|Sanromanese Valdarno
|18/1, 15
|Sextum Bientina
|Ponte a Cappiano
|18/1, 15
|Castelfranco Calcio
|Crespina Calcio
|18/1, 15
|Capanne Calcio 1989
|Pontasserchio
|18/1, 15
|Aurora Montaione
|La Corte
Seconda Categoria, girone H
XVII giornata
|18/1, 15
|Castelnuovo Val di Cecina
|Porto Azzurro
|18/1, 15
|Terricciola 1975
|Tre e 23 Academy
|18/1, 15
|Volterrana 2016
|Riotorto
Terza Categoria, Pisa – girone A
XV giornata
|18/1, 15
|Scintilla 1945
|Golena d’Arno
|18/1, 15
|Filettole Calcio
|Ponteginori 1929
|18/1, 15
|Amatori Saline
|Atletico Pisa
|18/1, 15
|Antonio Bellani
|Lajatico
|18/1, 15
|Legoli 1994
|Nuova Popolare CEP
|18/1, 15
|Marinese 1925
|San Frediano Calcio
|18/1, 15
|Montefoscoli Calcio
|Sporting Volterra
|riposa
|Fabbrica Calcio 2024
Terza Categoria, Pisa – girone B
XV giornata
|16/1, 21
|Castel del Bosco
|La Borra
|17/1, 14:30
|Atletico Le Melorie
|Cerretti FC
|17/1, 14:30
|Treggiaia
|Città di Montopoli
|17/1, 14:30
|Via di Corte
|Giovani Fucecchio 2000
|17/1, 16:45
|Ponte a Elsa
|Perignano
|18/1, 15
|Gavena Giovani
|Monteserra
|18/1, 15
|La Fornace
|Stella Azzurra
|18/1, 15
|Santacroce Calcio
|Marciana 2.0
|riposa
|Zambra san Vico
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XV giornata
|18/1, 14:30
|Sasso Pisano
|Carli Salviano
|18/1, 15
|Arena del Popolo Vada
|Monteverdi 2006
Terza Categoria, Lucca – girone B
XV giornata
|17/1, 14:30
|Pappiana
|Pistoia Ovest
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Gennaio 16, 2026