Il Geotermica a caccia del primato

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 16, quelli del 17 ed il grosso degli incontri di domenica 18 gennaio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XX giornata

18/1, 14:30Calcio DesenzanoTuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XXI giornata

18/1, 14:30San GiulianoViareggio Calcio
18/1, 14:30Fratres Perignano 2019Sporting Cecina 1929
18/1, 14:30Cenaia 1969Fucecchio

Promozione, girone A

XVIII giornata

18/1, 15Urbino TaccolaCubino

Promozione, girone B

XVIII giornata

17/1, 15Colli MarittimiCuoiopelli
18/1, 15Massa ValpianaSaline
18/1, 15San Miniato Basso CalcioAtletico Piombino
18/1, 15Mobilieri PonsaccoGinestra Fiorentina

Prima Categoria, girone A

XVII giornata

18/1, 15Torrelaghese 2015Migliarino Vecchiano
18/1, 15Calci 2016Montecarlo

Prima Categoria, girone B

XVII giornata

18/1, 15San MiniatoCasale Fattoria 2001
18/1, 15StaffoliBellaria Cappuccini
18/1, 15Fornacette CasarosaStella Rossa

Prima Categoria, girone D

XVII giornata

18/1, 15Acciaiolo CalcioCapannoli San Bartolomeo
18/1, 15PomaranceSelvatelle
18/1, 15Rosignano Solvay 1922Atletico Etruria
18/1, 15Forcoli Valdera 1921Ponsacco 1920
18/1, 15GeotermicaAudace Isola d’Elba
18/1, 15PecciolesePortuali Sorgenti

Seconda Categoria, girone G

XVII giornata

18/1, 15Santa Maria a MonteCorazzano
18/1, 15Atletico CascinaPorta a Lucca
18/1, 15TirreniaSan Prospero Navacchio
18/1, 15Pisa OvestSanromanese Valdarno
18/1, 15Sextum BientinaPonte a Cappiano
18/1, 15Castelfranco CalcioCrespina Calcio
18/1, 15Capanne Calcio 1989Pontasserchio
18/1, 15Aurora MontaioneLa Corte

Seconda Categoria, girone H

XVII giornata

18/1, 15Castelnuovo Val di CecinaPorto Azzurro
18/1, 15Terricciola 1975Tre e 23 Academy
18/1, 15Volterrana 2016Riotorto

Terza Categoria, Pisa – girone A

XV giornata

18/1, 15Scintilla 1945Golena d’Arno
18/1, 15Filettole CalcioPonteginori 1929
18/1, 15Amatori SalineAtletico Pisa
18/1, 15Antonio BellaniLajatico
18/1, 15Legoli 1994Nuova Popolare CEP
18/1, 15Marinese 1925San Frediano Calcio
18/1, 15Montefoscoli CalcioSporting Volterra
riposaFabbrica Calcio 2024

Terza Categoria, Pisa – girone B

XV giornata

16/1, 21Castel del BoscoLa Borra
17/1, 14:30Atletico Le MelorieCerretti FC
17/1, 14:30TreggiaiaCittà di Montopoli
17/1, 14:30Via di CorteGiovani Fucecchio 2000
17/1, 16:45Ponte a ElsaPerignano
18/1, 15Gavena GiovaniMonteserra
18/1, 15La FornaceStella Azzurra
18/1, 15Santacroce CalcioMarciana 2.0
riposaZambra san Vico

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XV giornata

18/1, 14:30Sasso PisanoCarli Salviano
18/1, 15Arena del Popolo VadaMonteverdi 2006

Terza Categoria, Lucca – girone B

XV giornata

17/1, 14:30PappianaPistoia Ovest

