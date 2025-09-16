Del Rosso e Nerini (FdI): “Gravissimo episodio di violenza all’Università di Pisa, piena solidarietà al professor Casella”

Written by Antonio Tognoli• 2:01 pm• Pisa, Politica

PISA – “Quanto accaduto stamani al Polo Piagge è inaccettabile. Un docente aggredito, una lezione interrotta con la forza, studenti intimiditi. Serve una risposta ferma”.

I consiglieri comunali pisani Elena Del Rosso e Maurizio Nerini, candidati alle elezioni regionali con Fratelli d’Italia, condannano con forza l’episodio avvenuto nell’aula A0, dove un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione durante una lezione del professor Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato. I presenti hanno riferito che gli attivisti hanno intimato agli studenti di abbandonare l’aula. Qualcuno ha cercato di opporsi ma è stato costretto a uscire. Sono stati gettati a terra l’interfono e un libro del professore, e si parla anche di contatti fisici nei confronti del docente, che ha cercato comunque di proseguire la sua lezione. Il tutto tra urla e slogan di Hamas come “Dal fiume al mare”, in vista dello sciopero generale annunciato per il 22 settembre.

“Solidarizziamo con il professor Casella e con gli studenti che intendevano rimanere alla sua lezione – dichiarano Del Rosso e Nerini – e chiediamo che l’Università di Pisa e le autorità competenti facciano chiarezza. La violenza non è mai ammissibile, nemmeno quando si pensa di avere una giusta causa. L’università deve restare un luogo libero, sicuro e pluralista. Chi impone il silenzio con la forza non lotta per la libertà, la calpesta”.

Last modified: Settembre 16, 2025