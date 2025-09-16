Anima Mundi: Händel protagonista con Israel in Egypt nella Cattedrale di Pisa

Written by admin• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo i primi tre appuntamenti, Anima Mundi entra nel vivo con una delle opere corali più monumentali del repertorio sacro: l’Israel in Egypt di Georg Friedrich Händel, in programma venerdì 19 settembre alle 21 nella Cattedrale di Pisa.

Giunta alla sua XXIV edizione, la rassegna è promossa e prodotta dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa.

Sul palco il Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor di Amburgo e la Händelfestspielorchester di Halle, diretti da Hansjörg Albrecht. Le parti solistiche saranno affidate a giovani talenti del progetto formativo CPE Bach Young Artists, per un’esecuzione che unisce qualità internazionale e freschezza interpretativa.

Composto nel 1739, l’oratorio rappresenta una svolta nella produzione haendeliana: il coro diventa protagonista assoluto, raccontando con straordinaria forza musicale l’Esodo degli Israeliti dall’Egitto, dalle piaghe inflitte al faraone fino al canto di vittoria guidato da Mosè e Miriam. Una partitura che alterna pagine di drammatica intensità a momenti di esultanza corale, ricca di riferimenti e rielaborazioni tratte dalla prassi barocca della parodia.

Gli interpreti

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor di Amburgo: tra i più rinomati ensemble corali tedeschi, attivo in progetti formativi e tournée internazionali, con collaborazioni di alto livello da Jordi Savall a Martha Argerich.

Händelfestspielorchester di Halle: orchestra su strumenti originali, nata nel 1993 in seno al Festival Händel, specializzata nelle prassi esecutive storicamente informate.

Hansjörg Albrecht: direttore e organista di fama internazionale, già alla guida del Münchener Bach Chor, oggi direttore del CPE Bach Chor di Amburgo e interprete di riferimento per il repertorio bachiano e oltre.

Un concerto per la solidarietà

La serata del 19 settembre sarà dedicata alla Cittadella della Solidarietà, emporio di Caritas Diocesana che nel 2024 ha sostenuto quasi 500 famiglie (oltre 1500 persone). Il pubblico potrà contribuire con offerte libere a sostegno delle attività.

Biglietteria

Ingresso gratuito con biglietto. Le prenotazioni online sono esaurite, ma il giorno del concerto, a partire dalle ore 18, i biglietti non ritirati saranno disponibili presso la biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo.

Info e programma: www.opapisa.it

Settembre 16, 2025