“Dedicato a…Pisa”, uno spettacolo del Gruppo Alfa Teatro

Appuntamento venerdì 14 giugno alle 18 nella Sala del Capitolo del Chiostro della Chessa di San Francesco

PISA – “Dedicato a …Pisa”. E’ lo spettacolo del Gruppo Alfa Teatro dell’Associazione “Circolo culturale San Francesco”, promosso con il sostegno di Acli Arte Spettacolo e della Fondazione Pisa. Uno spettacolo fatto di eventi, luoghi, tradizioni e personaggi,come piccole finestre del tempo nella storia della città di Pisa . Gli attori sono sia narratori che interpreti e recitano accompagnati dalla musica e dalla danza.

L’appuntamento è per venerdì 14 giugno alle 18 alla Sala del Capitolo del Chiostro della chiesa di San Francesco. Adattamento e regia sono a cura di Rita Caruso, con la partecipazione di Domenico e Angelo Montalbano per le musiche e di Elisabetta Campeol per la danza. L’ingresso è gratuito.

