Decidere DA SOLI: autodeterminazione e inclusione per i giovani con disabilità a Pisa

Scritto da admin• 6:39 am• Pisa, Attualità

PISA – Nell’ambito delle numerose iniziative promosse per favorire l’inclusione e l’inserimento dei soggetti disabili nel tessuto sociale e lavorativo del nostro territorio, se ne aggiunge una ulteriore, vale a dire il Progetto “Decidere DA SOLI“.

di Giovanni Manenti

Proprio la parte in maiuscolo è costituita dalle iniziali di Diritto all’Autodeterminazione per Scoprire le Opportunità di Libertà e Inclusione – quale prosecuzione del precedente “ISI (Inclusione, Sport, istruzione) – Facile così!”, selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il progetto è stato illustrato lunedì 6 maggio 2024 presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore alla disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini, Sandro Del Rosso (presidente AIPD Pisa), ClaudiaMagaudda (responsabile progetto “DECIDERE DA SOLI”), Giuseppe Rizzuti (vice presidente Alzaia Società Cooperativa Sociale), Alberto Grilli (presidente Il Simbolo Società Cooperativa Sociale), Stefania Bargagna(presidente Eppursimuove), Rossana Condello(dirigente IC Galilei, Pisa), Oriana Carella(dirigente IC Gamerra, Pisa),Antonio Capellupo(direttore artistico Cinema Arsenale), Stefano Nannipieri (coordinatore di produzione Alfea cinematografica), Gaia Colombo (referente per Amref Fdu Toscana), JacquelineDemuro (responsabile della rendicontazione del progetto) ed Alessandra Testi (responsabile del monitoraggio del progetto).

Decidere DA SOLI è un progetto per l’inclusione nella vita scolastica e sociale dei minori con disabilità di Pisa città e provincia, percorso per il cui buon fine occorre rimuovere le barriere culturali, in primis l’idea secondo la quale non possano prendere decisioni in autonomia e abbiano conseguentemente sempre di qualcuno che decida al posto loro, ragion per cui il filo conduttore del progetto sarà pertanto l’autodeterminazione. Tutto ciò nasce dal fatto che la povertà educativa dei giovani under 18 con disabilità si manifesta nel mancato accesso alle opportunità di inclusione, alla pratica sportiva e al sistema scolastico, ancorché in teoria tale accesso non sia impedito, ma di fatto poi, nel concreto, la relativa fruizione non si realizza appieno, ed è questo quindi il principale obiettivo del progetto in questione, che si prefigge di migliorare il livello di inclusione sociale dei giovani con disabilità con nuove proposte, innovative non solo rispetto all’attività svolta, ma rispetto alle modalità utilizzate per renderla accessibile e integrata.

Un’esigenza sentita da molti, come testimonia il numero di ben diciassette Enti, Associazioni e realtà del Territorio che hanno aderito al Progetto “Decidere DA SOLI”, vale a dire: Associazione Italiana Persone Down EPS/EPS Pisa (capofila), Alfea Cinematografica s.c., Alzaia Società Cooperativa Sociale, Eppursimuove ASD-APS, Associazione Amref Fdu Toscana ODV, CamminaMenti Società Cooperativa Sociale, Cineclub Arsenale APS, Comune di Pisa, CUS Pisa ASD, I.C. Gamerra, I.C. L.S. Tongiorgi, I.C. Niccolò Pisano, I.C. Vincenzo Galilei, I.I.S. E. Santoni, Il Simbolo Società Cooperativa Sociale, Provincia di Pisa, Re-Play Associazione Culturale, Società della Salute Pisana, mentre il riferito progetto abbraccia diverse aree, ovvero:

SCUOLA Servizi e percorsi per migliorare l’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità. Avvio dello Sportello di Orientamento Scolastico presso il I.C. Galilei di Pisa.

SIBLINGS Attività di sostegno ai Siblings (sorelle e fratelli delle persone con disabilità). Colloqui individuali, colloqui di gruppo, sostegno psicologico per supportare i Sibilings; laboratori e percorsi di drammatizzazione.

FORMAZIONE Percorsi di sostegno alla comunità educante. Nel dettaglio formazione specifica per lo sviluppo delle capacità degli operatori e il conseguente sviluppo della struttura associativa; formazione a tre voci rivolta ai minorenni con disabilità, ai familiari e agli operatori.

RETE Lavoro di rete per il cambiamento territoriale affinché vengano proposte attività inclusive all’interno del territorio pisano e si evitino attività pensate solo per le persone con disabilità e solo a loro rivolte.

EVENTI APERTI A TUTTA LA CITTADINANZA Festival “Il cinema racconta l’autodeterminazione” all’interno del quale sono previste proiezioni, concerti e il museo itinerante di Storie in Movimento.

Chiaramente soddisfatta di una tale iniziatival’Assessore alla Disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini : “Si tratta di un progetto non solo interessante ma anche molto importante che pone al centro una delle azioni fondamentali per garantire l’inclusione ai soggetti disabili, vale a dire favorire il diritto all’autodeterminazione, facendo in modo che agli stessi sia consentito di prendere liberamente le decisioni sul proprio futuro, per un’iniziativa che trova il suo valore aggiunto nell’essersi sviluppata in rete con molte Associazioni presenti sul nostro territorio, fra cui il Comune di Pisa per il quale è un onore farne parte. Ancorché il progetto veda come capofila l’Associazione Italiana Persone Down“, conclude l’Assessotre, “lo stesso è rivolto ad ogni tipo di disabilità, risultando altresì particolarmente significativo che tale iniziativa trovi il coinvolgimento delle Scuole del Territorio – essendo la stessa rivolta ai bambini sin dalla prima infanzia fino al compimento della maggiore età – che, a loro volta, rappresentano il principale interlocutore con le famiglie, così da porsi l’obiettivo di rendere Pisa e la sua provincia protagonista di un progetto che intende favorire il più possibile l’inclusione“.

Last modified: Maggio 7, 2024