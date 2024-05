Apertura del Comitato Elettorale: Terricciola SiCura 2030 accoglie tutte le voci

Scritto da admin• 9:29 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Terricciola SiCura 2030.

“Non solo festeggiamo l’inaugurazione del nostro comitato elettorale, ma apriamo le porte a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro idee politiche o dalle preferenze di voto. Non giudichiamo, non escludiamo nessuno, non cerchiamo di convincere i cittadini a sostenere la nostra causa”. Così hanno sottolineato i rappresentanti della lista Terricciola SiCura 2030, Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, e Tristano Baldanzi, durante l’apertura del comitato elettorale “Casa della libertà e del popolo” in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. All’evento hanno partecipato circa 200 cittadini. La lista civica Terricciola SiCura 2030 si propone come un punto di incontro per le diverse posizioni politiche”, si legge nel comunicato “aprendo le porte sia alla destra che alla sinistra, con l’obiettivo di coinvolgere le migliori energie per la crescita di Terricciola. “Il nostro impegno politico nei piccoli paesi come il nostro è guidato dalla passione, non dai soldi. Ci mettiamo al servizio delle persone, accettando sia i complimenti che le critiche. In cinque anni di opposizione, abbiamo imparato a resistere agli attacchi e alle cattiverie, rispondendo sempre con proposte concrete e iniziative. Abbiamo sempre lavorato con trasparenza e dedizione, ascoltando le esigenze della comunità e accogliendo le critiche con umiltà”, hanno spiegato i rappresentanti. “Oggi siamo pronti a rappresentare e a lavorare per il bene di tutti i cittadini di Terricciola e delle sue frazioni. Siamo pronti a valorizzare il nostro territorio, attrarre finanziamenti, presentare progetti e risolvere problemi. La nostra squadra includerà professionisti, imprenditori, giovani, pensionati, operai, agricoltori e cittadini di ogni estrazione sociale, tutti uniti dal desiderio di contribuire al progresso del nostro comune“, hanno concluso gli esponenti della Lista.

