Davide Possanzini: “Nella ripresa ci hanno schiacciato. Sconfitta meritata”

PISA – Il tecnico del Mantova Davide Possanzini commenta la sconfitta subita a Pisa.

di Antonio Tognoli

“Primo tempo abbiamo cercato di gestire il gioco e lo abbiamo fatto bene. Nella ripresa siamo rientrati in campo molli abbiamo regalato un corner e abbiamo preso gol. Nella ripresa ci hanno schiacciato siamo rimasti in balia del Pisa per tutta la ripresa e abbiamo perso meritatamente. Ci rimangono otto partite sono convinto che questa squadra possa salvarsi. Dobbiamo cambiare marcia e capire quali sono i nostri limiti. Se dovessimo ottenere la salvezza ce lo ricorderemo a lungo”

