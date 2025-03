Matteo Tramoni: “Essere tornati a più cinque è molto importante. Adesso la sosta e poi l’ultimo sforzo”

Written by Antonio Tognoli• 7:11 pm• Pisa SC

PISA – Il gol gli mancava dal 29 dicembre 2024. Gol decisivo a Marassi contro la Sampdoria. Di mezzo ci si era messo anche l’infortunio, ma ora Matteo Tramoni con la doppietta al Mantova è tornato.

di Antonio Tognoli

“Il gol preso nel primo tempo lo abbiamo un po’ subito – racconta nel dopo gara in sala stampa – ma nell’intervallo il mister ci ha caricato e siamo tornati in campo come dovevamo”.

“Credo che essersi riportati a più cinque sullo Spezia prima della sosta sia importante. Era molto importante tornare al gol oggi. Con Olimpiu mi sono trovato bene. E’ un grande giocatore, con lui ci capiamo bene. Piccinini ha recuperato tanti palloni. Quest’anno ha cambiato modo di giocare e per la squadra i suoi recuperi sono importanti. Oggi su un suo recupero ho segnato il gol. La sosta arriva nei tempi giusti. Adesso dobbiamo ricaricarci e fare questo ultimo sforzo di otto partite da qui alla fine”.

Last modified: Marzo 16, 2025