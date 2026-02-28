Dario Rollo (VIC): “Candidato invisibile e maggioranza divisa, Cascina merita chiarezza”

Written by Antonio Tognoli• 12:13 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo candidato a sindaco nel Comune di Cascina.

“C’è qualcosa di singolare, per non dire surreale, nella campagna elettorale del centro-sinistra cittadino. In tanti, parlando per strada o nei quartieri, sono convinti che il candidato sindaco sia l’attuale assessore alla cultura. Poi si scopre che il candidato ufficiale è il sindaco uscente Betti, espressione del Partito Democratico. Viene quasi da pensare a una nuova strategia comunicativa: il “candidato invisibile”. Una sorta di gioco delle tre carte politico, dove il nome c’è, ma non si vede troppo. Una candidatura che sembra sussurrata più che rivendicata, come se ci fosse l’esigenza di non disturbare troppo gli elettori ricordando chi ha governato negli ultimi anni. Se una ricandidatura ha bisogno di essere tenuta in secondo piano, forse il problema non è la comunicazione, ma il bilancio amministrativo. Questa situazione evidenzia inoltre una spaccatura evidente all’interno dell’attuale coalizione di maggioranza. Le tensioni sono sotto gli occhi di tutti: equilibri fragili, distinguo pubblici, posizioni non sempre allineate“.

“Una maggioranza – prosegue la nota – che appare unita solo formalmente, ma divisa nella sostanza, e che oggi fatica persino a presentarsi con chiarezza davanti alla città. In questo contesto si inserisce il lavoro serio e costante svolto in questi anni dai consiglieri comunali Dario Rollo e Lorenzo Peluso, espressione di Valori e Impegno Civico. Un lavoro fatto di presenza quotidiana, atti concreti, ascolto reale delle famiglie, delle imprese e delle associazioni. Quando molti cittadini non trovavano risposte dall’amministrazione, hanno trovato interlocutori attenti e disponibili nei nostri rappresentanti. Oggi quella coerenza si traduce nella candidatura a sindaco di Dario Rollo, sostenuta con convinzione da Libertà e Democrazia, un partito nuovo fondato sui principi della dottrina sociale della Chiesa, che sta riscuotendo crescente attenzione a livello nazionale e che per la prima volta partecipa alle elezioni comunali con spirito costruttivo e visione chiara, e dalla lista Valori e Impegno Civico, di cui Rollo è capogruppo in consiglio comunale. “Noi non abbiamo bisogno di nascondere il nostro candidato” affermano i rappresentanti di LED e VIC. “Lo presentiamo con orgoglio, con un progetto definito e una squadra compatta. Nessun gioco di prestigio, nessuna candidatura mascherata, nessuna ambiguità”. La città merita chiarezza, unità e credibilità. Non strategie di maquillage politico, ma una guida solida e trasparente. È tempo di voltare pagina“, conclude la nota.

