Written by Settembre 16, 2025 4:15 pm Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Dal Fermilab passando da Pisa, la ricerca sui muoni conquista la copertina della Physical Review Letters

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEDal Fermilab passando da Pisa, la ricerca sui muoni conquista la copertina della Physical Review Letters

PISA – Il terzo e conclusivo risultato dell’esperimento internazionale Muon g-2, condotto al Fermilab di Chicago con la partecipazione di scienziati dell’INFN e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, segna una tappa storica: è stata ottenuta la misura più precisa mai realizzata dell’anomalia magnetica del muone, con un’incertezza di appena 127 parti per miliardo, ben oltre l’obiettivo iniziale di 140.

L’importanza di questo traguardo è stata riconosciuta anche dalla rivista Physical Review Letters, che ha dedicato la copertina del volume del 5 settembre alla scoperta.

I muoni – particelle elementari simili agli elettroni ma con una massa circa 200 volte superiore – sono un banco di prova cruciale per il Modello Standard della fisica delle particelle. Riuscire a misurarne con tale accuratezza il comportamento magnetico consente di sondare i limiti della teoria attuale e apre la possibilità di nuove scoperte che potrebbero andare oltre il modello oggi conosciuto.

Last modified: Settembre 16, 2025
Previous Story
“Non è lotta politica, è criminalità”: la denuncia di Azione Universitaria dopo l’aggressione al Polo Piagge
Next Story
Il Festival del Viaggio la ventesima edizione dal 25 al 28 settembre a Palazzo Blu a Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti