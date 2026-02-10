Dal 15 febbraio al 1 Marzo lavori di manutenzione sulla linea Pisa-Lucca-Aulla

PISA – Dal 15 febbraio al 1° marzo sono programmati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa – Lucca – Aulla Lunigiana.
A causa delle intense piogge che hanno interessato il territorio nelle ultime settimane si sono resi necessari alcuni interventi tra Lucca e Castelnuovo Garfagnana.
I lavori che vedranno impegnati i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici, prevedono: interventi su attraversamenti idraulici al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque, il risanamento della massicciata dove si è depositato il fango, attività di recupero sui due fronti franosi.
Durante i lavori nelle tratte interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità.
Questo comporterà per i treni del Regionale in transito sulla linea Pisa – Lucca – Aulla Lunigiana, una riprogrammazione dei servizi.