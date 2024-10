Si è costituita ufficialmente l’Associazione in Stile Pisano

Scritto da admin• 4:45 pm• Cultura, Pisa

PISA – Il 28 Settembre scorso presso i locali del Caffè Storico dell’Ussero si è costituito il Comitato Promotore per la costituzione dell’ASSOCIAZIONE IN STILE PISANO

L’associazione Socio Culturale senza fini di lucro ed apartitica.

L’Associazione si prefigge di stimolare e promuovere, in ogni sua forma, Pisa, la sua cultura e le sue tradizioni, di organizzare incontri con le componenti giovanili e scolastiche e particolarmente con i giovani pisani delle scuole Elementari e Medie, e con le associazioni Giovanili, di organizzare convegni tenuti da Studiosi ed Accademici sui principali temi di interesse della Città e della sua Storia, di ricercare ed inserire nella Associazione, persone che per la loro vita vissuta rappresentino identità e valori “in stile pisano”, agire in difesa dei temi-socio-economici del territorio.



L’associazione neocostituita ha nominato il seguente consiglio direttivo che condurrà

l’Associazione fino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Presidente: Duccio Fabiani V. Presidente: Alessandro Bigagli. Tesoriere: Stefano Grisolia. Segretario: Gianfranco Baldacci Addetto all’immagine: Antonio Patamia.



Per divulgare l’immagine ed i contenuti, e per facilitare l’adesione alla Associazione si è inoltre costituito un Gruppo WhatsApp ed uno Facebook, entrambi aperti a tutti i Cittadini e nominati “Associazione in Stile Pisano”.

