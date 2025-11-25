Da mercoledì 3 Dicembre, in via sperimentale per tre mesi, il mercato settimanale di Calci torna in via Roma e piazza Cavallotti

Written by admin• 4:13 pm• Calci, Attualità

CALCI – Da mercoledì 3 Dicembre il mercato settimanale di Calci tornerà in via Roma e piazza Cavallotti, su espressa richiesta delle associazioni di categoria, per una nuova sperimentazione di tre mesi.

L’amministrazione comunale, nell’accogliere la richiesta avanzata da Anva Confestercenti Pisa e Fiva Confcommercio Pisa, si è posta l’obiettivo di utilizzare questi novanta giorni per valutare nel complesso le sperimentazioni degli ultimi anni e arrivare a stabilire una volta per tutte, anche attraverso un confronto pubblico con la cittadinanza ed il commercio locale, la collocazione definitiva del mercato del mercoledì.

“Gli ambulanti – spiega l’assessore al commercio, Fabio Mencarelli – hanno lamentato un calo economico a seguito dello spostamento del mercato in piazza del Poggio, per questo hanno chiesto di poter tornare in via Roma, ora che è stata riqualificata. Dal tavolo concertativo è quindi emersa la possibilità di avviare una nuova sperimentazione di tre mesi in via Roma. Al termine della quale, svolte le assemblee pubbliche sul tema e fatte tutte le dovute valutazioni, sarà decisa la collocazione definitiva del mercato, che potrà restare in via Roma, tornare in piazza del Poggio o, perché no, trovare anche un’altra collocazione”.

“Per individuare il luogo ottimale dove svolgere il mercato settimanale, sono tanti gli aspetti da dover valutare – sottolinea la vicesindaca ff, Valentina Ricotta -, a cominciare da quelli prettamente tecnici e normativi. Con questi ben presenti, avremo tre mesi di tempo per discutere su vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni prospettate con tutti i portatori d’interesse. Ovviamente, come amministrazione comunale siamo chiamati a tutelare l’interesse pubblico e dunque la soluzione che andremo ad individuare, qualunque essa sia, sarà la più condivisa possibile”.

Dall’inizio di Dicembre e fino alla fine di Febbraio, dunque, saranno ripristinati il divieto di sosta ed il divieto di transito in piazza Cavallotti e in via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Brogiotti e quello con via Ruschi e via XX Settembre, ogni mercoledì dalle ore 6 alle ore 16, con conseguente libera circolazione e sosta in via Leopardi e piazza del Poggio. Allo stesso tempo, gli ambulanti saranno chiamati a rispettare alcune prescrizioni, per salvaguardare la pavimentazione e gli arredi di via Roma, appena riqualificata.

Terminate le vacanze natalizie, l’amministrazione comunale programmerà gli incontri pubblici sul tema, ai quali si auspica, sin da adesso, la più ampia partecipazione.

Last modified: Novembre 25, 2025