Sandro Cartei

PISA – Torna con il suo Angolo con la poesia il nostro poeta Sandro Cartei, che descrive in rima la giornata non felice dei nerazzurri contro il Cosenza.

DA MARZO, ALL’ARENA NON VINCIAMO…SOLTANTO UN IMMENSO TANO

La prova di Reggio aveva dato coraggio

Oggi ci aspettavamo un Pisa all’arrembaggio

Anche Aquilani aveva chiamato il tifo a raccolta

Oggi partita importante, poteva essere la gara della svolta

Fa un gran caldo, ma arriva subito una doccia gelata

Dopo sei minuti il Cosenza va in vantaggio, in maniera meritata

Il Pisa è sterile, e non tira mai in porta

Questa giornata, è iniziata in maniera storta

Barbieri commette due ingenuità, e dal campo viene cacciato

Purtroppo, anche a questo, i ragazzi quest’anno ci hanno abituato

Il secondo tempo…meglio non commentare

Almeno fino a quando è entrato Masucci, quel professionista esemplare

La pareggia allo scadere, con la sua tecnica e il suo coraggio

E’ un punto guadagnato, anche se immeritato

Ma l’arbitro, la fine, non ha ancora fischiato

E un calcio d’angolo per i lupi cosentini, ha decretato

Arriva un’altra doccia gelata

E la porta di Nicolas, viene violata

È da marzo, che all’Arena, non vinciamo

Solo una cosa, per finire, voglio dire: immenso Tano!

Last modified: Ottobre 1, 2023