Andrea Bottai nominato presidente nazionale Confapi Aniem

Scritto da admin• 11:03 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Andrea Bottai, imprenditore SanMiniatese, è stato nominato a Roma Vice Presidente nazionale di Confapi Aniem, la categoria che raggruppa le piccole e medie imprese del settore edile firmataria, insieme a FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.

Imprenditore di successo, Bottai è titolare della storica azienda edile Bottai Group srl fondata dal padre e da molti anni è attivo in associazione, tanto da ricoprire i ruoli di Presidente Confapi Aniem Toscana e già membro della precedente Giunta nazionale Aniem.

Il Presidente nazionale Confapi Aniem Giorgio del Piano, eletto alla guida della categoria nell’Assemblea elettiva di fine luglio, ha voluto Bottai al suo fianco riconoscendo l’impegno costante da lui investito a favore delle aziende del settore edile. La nomina, infatti, arriva a corollario di anni decisivi e impegnativi per il mondo dell’edilizia, nei quali l’associazione – nel suo ruolo di rappresentanza istituzionale – ha dovuto affrontare situazioni difficili e spesso critiche per le PMI.

“Sono molto orgoglioso dei questa nomina” afferma il neo Vice Presidente Bottai, “che è un grande riconoscimento all’impegno speso in tutti questi anni. Credo molto nella Confapi, è l’associazione di cui faccio parte fin da quando ho mosso i primi passi nel mondo del lavoro e in cui tutt’ora mi riconosco.” E continua “E, ancor di più, ho fiducia in Confapi Aniem, che, riunendo migliaia di imprenditori e imprenditrici che operano nel settore dell’edilizia, rappresenta uno strumento prezioso di condivisione di buone prassi, di confronto, di ispirazione e offre un’enorme opportunità di sviluppo alle imprese che ne fanno parte.”

“Fino ad oggi ho lavorato per le imprese su vari livelli – provinciale, regionale e anche nazionale quale membro di Giunta – ma in veste di Vice Presidente sento ancora di più la responsabilità di voler svolgere un buon lavoro e di rappresentare le istanze e le necessità dei colleghi imprenditori e imprenditrici”, conclude il Vice Presidente Bottai.



La nomina di Bottai come Vice Presidente nazionale rappresenta quindi il riconoscimento del grande lavoro svolto dalla territoriale di Pisa e del Tirreno ed al contempo costituisce l’opportunità di rappresentare a livello nazionale le istanze delle imprese del nostro territorio.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 17, 2023