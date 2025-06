CUS Pisa, argento storico nel Volley Maschile ai CNU di Ancona

Written by Antonio Tognoli• 9:20 pm• Pisa, Sport

PISA – Impresa sfiorata per la squadra maschile di pallavolo del CUS Pisa, che ai Campionati Nazionali Universitari 2025 conquista una preziosa medaglia d’argento al termine di un torneo straordinario, chiuso con la sconfitta in finale contro il CUS Modena-Reggio Emilia. Il match decisivo, combattuto punto a punto, si è concluso al tie-break con il punteggio di 3-2 per gli emiliani (15-6 nel quinto set).

Il percorso del CUS Pisa è stato impeccabile fino all’ultimo atto: vittorie convincenti nella fase a gironi contro CUS Bari, CUS Bologna e CUS Udine, seguite dal successo per 3-1 in semifinale contro il CUS Parma. Una cavalcata che ha riportato il volley universitario pisano tra le grandi, regalando alla squadra una medaglia che mancava da anni.

“È stata una settimana fantastica – ha commentato il tecnico Francesco Ceccherini –. Abbiamo costruito un gruppo forte, unito e pieno di entusiasmo. Peccato per la finale, ci è mancata un po’ di energia, ma questo argento vale tantissimo e lo celebriamo con orgoglio“.

Ceccherini ha sottolineato anche le difficoltà fisiche affrontate nella fase finale del torneo: “Venivamo da sei giorni intensi, e alcuni ragazzi avevano appena giocato i play-off nei rispettivi campionati. In finale abbiamo pagato la stanchezza, ma lo spirito con cui abbiamo affrontato ogni gara ci ha permesso di arrivare lontano”.

Soddisfatto anche il capitano Mattia Civinini: “Abbiamo dato tutto. Il nostro era probabilmente il girone più difficile, eppure siamo riusciti a chiuderlo al primo posto. In finale ci è mancato qualcosa, complice anche qualche acciacco, ma è stata un’esperienza indimenticabile. Un gruppo fantastico, che porterò sempre con me“.

La rosa del CUS Pisa era composta da:

Marco Prefetto, Giacomo Pardi, Edoardo Maccheroni, Francesco Lusini, Francesco Casapieri, Andrea Oddo, Edoardo Pantalei, Francesco Pozza, Mattia Civinini (capitano), Alessio Matteini, Lorenzo Caproni, Francesco Simoni.

Last modified: Giugno 1, 2025