Beach Soccer. We Beach Catania – Lenergy Pisa: la parola a mister Marrucci e Stefano Marinai

Written by admin• 8:55 pm• Pisa, Sport

PISA – Nel dopo gara della sfida vinta contro il We Beach Catania hanno parlato attraverso i canali ufficiali del Lenergy Pisa Beach Soccer il tecnico Matteo Marrucci ed il capitano Stefano Marinai autore di una doppietta.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo fatto una gara importante – ha detto il tecnico Matteo Marrucci – c’è grossa soddisfazione per la seconda vittoria consecutiva. Siamo partiti bene, abbiamo fatto una prima parte di gara sopra le righe, nella seconda parte è venuto fuori il Catania ma il risultato non è mai stato in discussione, abbiamo dimostrato autorevolezza e personalità considerando che abbiamo dovuto fare a meni di Bertacca e Ott, due assenze che avremo nelle prossime gare, ma avendo una rosa lunga posso gestire al meglio queste due defezioni“.

Parola dunque al capitano Stefano Marinai autore di una doppietta nella gara contro i siciliani e autore dii tre gol nelle prime due partite: “Siamo contenti di questo inizio di stagione, delle vittorie e soprattutto dell’atteggiamento della squadra. E’ importante essere ripartiti bene come avevamo concluso e siamo molto contenti di questo avvio”,

Last modified: Giugno 1, 2025