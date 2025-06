Al via con la sfilata il XXII Palio Rionale Vecchianese

Written by admin• 7:07 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Vecchiano

Si decide il Contest del Rione più bello che verrà svelato a fine Palio. Da quest’anno la grande novità de “Il Piccolo Palio” venerdì 13 giugno

VECCHIANO – Domenica 1 giugno alle ore 20.30 il via alla sfilata del XXII Palio dei Rioni Vecchianese in Largo Antonio Tabucchi. Tutti i rioni hanno addobbato a festa tutte le strade e i vicoli del paese. Come al solito questo appuntamento è molto sentito dalla cittadinanza vecchianese.

IL CONTEST E LA GIURIA. Durante la sfilata inaugurale ci sarà la giuria che voterà per assegnare il Contest del Rione più bello e sarà composta da il sindaco Massimiliano Angori, e rimarrà segreta e verrà svelata nella serata finale del 5 luglio nel corso della cena finale. La giuria sarà composta da Lorenzo Vannozzi, Magistrato dei Leoni della Nobile Parte di Mezzogiorno nel Gioco del Ponte di Pisa e appassionato di manifestazioni storiche e di quartiere; Dario Boldrini ed Enrico Signorini, conosciuti sui social come “Pisa Mania”; Battista Ceragioli, organizzatore di eventi, consulente e direttore artistico, con un curriculum invidiabile come musicista e uomo di spettacolo; Chiara Profeti, Content Creator, comica ed attrice. Recentemente approdata sui social per ridefinire il concetto di Diva.

IL TORNEO DI CALCIO DEI RIONI. Dopo la sfilata verrà effettuato anche il sorteggio delle partite del torneo di calcio che si disputeranno nei giorni 9, 11, 17 e 19 giugno (primo e secondo turno), il 23 giugno ci sarà il terzo turno mentre il 28 giugno sono previste le finali presso il campo sportivo Coronella “Paolo Fatticcioni” di Nodica, dove saranno disputate anche quest’anno tutte le partite del torneo calcistico del Palio.

LA NOVITA’ DE IL PICCOLO PALIO. Una novità rispetto agli altri anni sarà caratterizzata dalla Prima edizione del Piccolo Palio venerdì 13 giugno a partire dalle ore 19 presso il campo sportivo Coronella di Nodica, in collaborazione con il Migliarino Volley, Il Vecchiano Calcio e il Fijlkam Shin Gi Tai Pisa. Tutto il ricavato sarà devoluto a “Il Sorriso di Andrea” che si occupa della realizzazione dei desideri e dei sogni dei bambini oncologici.

Last modified: Giugno 1, 2025