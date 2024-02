Crollo a Firenze. I due candidati a Sindaco Cecchelli e Boggi rinviano la presentazione

Scritto da admin• 10:37 pm• San Giuliano Terme, Politica, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Rinviate a data da decidere le presentazioni dei due candidati a Sindaco per il Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli (Pd) e Ilaria Boggi (Lega) previste nella giornata di sabato 17 febbraio.

A seguito della proclamazione del lutto regionale, la coalizione di centro sinistra sangiulianese (PD, Futura, Sinistra Unita, Democratici e Riformisti Insieme) annuncia il rinvio della presentazione del candidato sindaco Matteo Cecchelli, che era prevista presso il Circolo di Pappiana sabato 17 alle ore 10.30. Nello stesso giorno, ma alle ore 12, era prevista presso la Pasticceria Salsedo ad Asciano la presentazione della candidata a sindaco del centro destra Ilaria Boggi.

“Anche oggi dei lavoratori non faranno ritorno a casa dalle loro famiglie per un incidente sul lavoro – scrive Matteo Cecchelli candidato sindaco per il centrosinistra – è un altro giorno triste per la nostra nazione, vuol dire che non si è fatto abbastanza per evitare queste tragedie. Serve una presa di coscienza generale. Non si può morire per mancanza di formazione, e di strumenti. Non si può morire per mancanza di prevenzione e di personale che controlla. Non si può morire di lavoro, il lavoro deve servire per vivere, vivere una vita dignitosa. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”.

“Questa di Firenze è stata l’ennesima tragedia consumata sul posto di lavoro che ancora una volta, ha lasciato nella più profonda disperazione intere famiglie, rimaste d’improvviso orfane dei loro affetti più cari. Per questo motivo, abbiamo deciso di rimandare la conferenza stampa, ma

quanto prima uscirà la nuova data”, afferma Ilaria Boggi candidata a Sindaco per il centro destra

