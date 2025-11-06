Creatività e benessere: al Serd di Pisa un ciclo di laboratori per valorizzare talenti e relazioni

Written by admin• 11:19 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Libri, disegno, scrittura, musica, cinema, ma anche creazione, fiori, piante e debate: sono questi i temi che gli utenti del Serd di Pisa, diretto da Francesco Lamanna, esploreranno ogni primo lunedì del mese fino a maggio, all’interno di un ciclo di laboratori condotti dalla psicologa Sabrina Costantini e dall’educatrice professionale Marina Conti.

«Gli incontri – spiegano Costantini e Conti – nascono con l’obiettivo di valorizzare le competenze e i talenti personali degli utenti, che diventano protagonisti attivi nella conduzione dei laboratori. Allo stesso tempo, offrono a loro e alle famiglie un momento disteso, dedicato al piacere della creazione e alla condivisione».

Un esempio concreto arriva dal laboratorio di disegno, dove la passione e l’abilità grafica di un partecipante hanno portato alla realizzazione del fumetto “I sogni ritrovati”: la storia di una bambina che, dopo aver perso i propri sogni rubati da un primitivo, riesce a recuperarli grazie all’aiuto della gatta Artemia e del ninja Joaquine.

