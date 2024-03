Corso di trattamento del Disturbo di Panico: nuova edizione a Pontedera

Scritto da admin• 1:49 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – Un corso di gruppo non farmacologico per il trattamento del disturbo di panico inizierà il giorno 8 aprile presso il poliambulatorio di via Fleming a Pontedera.

Gli attacchi di panico, che colpiscono dal 1,5% al 5% della popolazione, possono causare sintomi come accelerazione del battito cardiaco, sudorazione improvvisa e sensazione di soffocamento, portando talvolta alla temuta “agorafobia” e alla depressione.

Il corso, composto da otto sessioni di psicoterapia di gruppo, mira a fornire conoscenze sulla natura del disturbo e a insegnare tecniche pratiche per affrontare i sintomi fisici e modificare le convinzioni errate. Gli incontri si terranno ogni lunedì dalle 14:30 alle 16:30, guidati da un medico psichiatra e un infermiere dell’Unità funzionale di salute mentale adulti, con l’obiettivo di creare uno spazio sicuro per la condivisione di esperienze.

Per partecipare al corso è necessaria una valutazione presso il Centro di salute mentale di Pontedera. Gli interessati possono fissare un appuntamento chiamando le infermiere Anichini e Falciani al numero 0587 273341, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. La scadenza per l’adesione è il 31 marzo, con una quota di partecipazione di 38 euro.

Last modified: Marzo 14, 2024