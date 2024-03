“ANTENATI: The Grave Party”. Uno Spettacolo con Marco Paolini: biglietti esauriti a La Città del Teatro di Cascina

Scritto da admin• 1:44 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Il pubblico accoglie con entusiasmo lo spettacolo di Marco Paolini: i biglietti in prevendita per “Antenati” sono andati esauriti, promettendo una serata memorabile sabato 16 marzo alle 21 presso la Città del Teatro di Cascina.

Il 16 marzo alle 21 presso la Città del Teatro di Cascina, avrà luogo lo spettacolo “ANTENATI: The grave party” con Marco Paolini. Questo straordinario evento teatrale ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso un immaginario incontro con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni.

Marco Paolini, accompagnato sul palco dalle musiche dal vivo di Fabio Barovero, organizza una riunione di famiglia molto particolare: tutti i nonni della storia sono chiamati a dare consigli sul futuro dell’umanità, minacciata dall’estinzione a causa dei mutamenti climatici di origine antropica.

In questa finzione teatrale, gli spettatori vengono trasportati in un viaggio epico-comico attraverso i temi dell’evoluzione e dell’ecologia. I problemi del presente si intrecciano con le difficoltà e i pericoli affrontati dai nostri antenati in 200.000 anni di storia umana.

Come dichiara l’artista, “Nessuno di noi è solo uno, nessuno è uno solo, io sono fili e non dati, fili, fili…“.

