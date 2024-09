Corse scolastiche, incontro tra Comune e Autolinee Toscane sulle problematiche emerse in questi primi giorni di scuola

Scritto da admin• 11:48 am• Attualità, Calci

PISA – Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, e l’assessore ai trasporti Luca Fanucci, hanno incontrato i responsabili territoriali di Autolinee Toscane, per fare il punto sui disservizi segnalati dagli utenti del trasporto pubblico locale. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle corse scolastiche in partenza da Calci e dirette a Pisa, che nei primi giorni di scuola sono risultate sovraffollate e in ritardo all’arrivo.

Circa il problema del sovraffollamento sugli autobus, Autolinee Toscane ha assicurato di aver ovviato al problema con l’introduzione, già a partire da giovedì 19, di un bus in più sulla linea 120, con partenza da Calci alle ore 7:11. Riguardo ai ritardi, invece, Autolinee Toscane ha rilevato che questi sono da attribuire agli intensi volumi di traffico che interessano la viabilità nell’ora di punta del mattino lungo la Sp2 Vicarese, in particolare in corrispondenza del semaforo di Colignola e in ingresso a Pisa, zona Ghezzano. Per evitare questi ritardi At ha prospettato alcune possibili soluzioni, che saranno a breve sottoposte a Provincia di Pisa e Regione Toscana per la necessaria approvazione.

“Come Comune di Calci ci siamo subito mossi per chiedere che fosse garantito un servizio adeguato per gli studenti e le studentesse della Valgraziosa – questo il commento del sindaco Ghimenti – e ringraziamo Autolinee Toscane per aver risposto tempestivamente, introducendo da subito un bus aggiuntivo”.

“Ringraziamo Autolinee Toscane anche per l’incontro di questa mattina – aggiunge l’assessore Fanucci -, in cui ci sono state prospettate possibili soluzioni al problema dei ritardi. L’auspicio, a questo punto, è che Provincia e Regione diano risposte concrete in tempi brevi. Come amministrazione comunale continueremo senz’altro a monitorare con attenzione la situazione e ad aggiornare puntualmente la cittadinanza in caso di novità”.

