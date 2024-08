Comune di Pisa: completato il primo lotto di impianti anti intrusione e avviati i lavori per l’efficientamento dell’illuminazione nelle Scuole e Biblioteca Comunale

Scritto da admin• 7:46 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nel mese di luglio si è concluso il primo lotto di lavori per l’installazione di impianti anti intrusione in 36 scuole cittadine, per un importo di circa 170mila euro.

Questi sistemi, collegati direttamente con le forze dell’ordine e la Polizia Municipale, possono funzionare anche senza elettricità. Un secondo lotto, del valore di 186mila euro, prevede l’installazione di ulteriori impianti anti intrusione nelle restanti 28 scuole e in alcuni edifici comunali.

Attualmente sono in corso lavori di efficientamento dell’illuminazione interna in 4 scuole primarie e nella Biblioteca comunale SMS. Con un investimento di oltre 130mila euro, verranno sostituiti 442 corpi illuminanti con apparecchi a LED nelle scuole e 479 nella biblioteca, migliorando la qualità dell’illuminazione e riducendo i consumi energetici.

L’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, sottolinea l’importanza di questi interventi come risposta concreta ai furti nelle scuole e come miglioramento delle infrastrutture scolastiche.

Last modified: Agosto 8, 2024