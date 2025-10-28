Sara Colaone a Lucca Comics & Games: dialogo con il curatore Giorgio Bacci

Written by admin• 11:01 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì 30 ottobre, Lucca ospita un evento speciale con l’illustratrice Sara Colaone e il curatore dell’esposizione pisana Giorgio Bacci. L’incontro anticipa la chiusura della mostra “Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti”, visitabile a Palazzo Blu fino a domenica 9 novembre.

Alle ore 13.30, nella Sala Tobino di Lucca, Colaone e Bacci guideranno uno showcase a più voci, esplorando i temi della mostra: memoria, identità, autodeterminazione, libertà e diritti civili.

L’esposizione di Palazzo Blu propone oltre 200 tavole originali tratte da cinque graphic novel della Colaone: Evase dall’Harem (2020), Leda. Che solo amore e luce ha per confine (2016), In Italia sono tutti maschi (2008), Ciao ciao bambina (2010) e Ariston (2018). Le opere raccontano il Novecento attraverso lo sguardo sensibile dell’illustratrice, dando voce a donne, minoranze e migranti e riportando alla luce storie spesso dimenticate.

La mostra è realizzata da Palazzo Blu con il sostegno della Fondazione Pisa e in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Per informazioni e orari di visita: www.palazzoblu.it

