Coppa del Mondo Paralimpica. La Sciabola maschile azzurra è d’oro al PalaCus

Delusione per la prova delle donne

PISA – È una Sciabola d’oro quella che tinge di azzurro il pomeriggio della seconda giornata di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica svoltasi l’8 novembre 2024 al PalaCus di via Chiarugi.

Giovanni Manenti



I nostri due portacolori Edoardo Giordan ed Andrea Jacquier hanno conquistato il gradino più alto del Podio nelle rispettive Categorie A e B della Spada Maschile, portando così a 4 le medaglie dell’Italia dopo i due bronzi di Lambertini e Massa nel Fioretto Maschile di giovedì.

Ad inaugurare la serie è stato Edoardo Giordan che ha superato 15-13 in Finale l’ucraino Andrii Demchuk (argento anche ieri nel Fioretto Maschile Cat. A), dopo aver eliminato con un ben più netto 15-7 il francese Serge Robin in semifinale.

Non ha voluto essere da meno del compagno di squadra Andrea Jacquier, che ha incrementato il bottino azzurro aggiudicandosi la Medaglia d’Oro nella Cat. B prevalendo per 15-12 in Finale sul tedesco Balwinder Cheema dopo aver eliminato, con identico punteggio, il francese Laurent Vadon in semifinale.

Note meno liete dal settore femminile, che proponeva le gare di Fioretto Cat. A e B, con la migliore delle azzurre Alessia Biagini, eliminata 15-11 ai Quarti dalla rappresentante di Hong Kong Tong Nga Ting nella Cat. B che ha visto il successo della georgiana Irina Khetsuriani che ha sconfitto 15-13 in Finale l’ucraina Nadia Doloh.



Ultimo titolo in palio, quello del Fioretto Femminile Cat. A, ha visto il trionfo dell’ungherese Eva Andrea Hajmasi che si è imposta per 15-9 in Finale sulla rappresentante di Hong Kong Yu Chui Yee.



RISULTATI Seconda giornata



SCIABOLA MASCHILE Cat. A

Semifinali:

Edoardo GIORDAN (Italia) – Serge Robin (Francia) 15-7

Andrii DEMCHUK (Ucraina) – Julius Haupt (Germania) 15-9

FINALE:

GIORDAN – Demchuk 15-13



SCIABOLA MASCHILE Cat. B

Semifinali:

Balwinder CHEEMA (Germania) – Kim Dong Hun (Sud Corea,) 15-4

Andrea JACQUIER (Italia) – Laurent Vadon (Francia) 15-12

FINALE:

JACQUIER – Cheema 15-12



FIORETTO FEMMINILE Cat. A

Semifinali:

YU Chui Yee (Hong Kong) – Natalia Morkvych (Ucraina) 15-6

Eva Andrea HAJMASI (Ungheria) – Judith Rodriguez (Spagna) 15-4

FINALE

HAJMASI – Yu 15-9



FIORETTO FEMMINILE Cat. B

Semifinali:

Irina KHETSURIANI (Georgia) – Aleksandra Ilminskaya (NPA) 15-7

Nadia DOLOH (Ucraina) – Tong Nga Ting (Hong Kong) 15-12

FINALE:

KHETSURIANI – Doloh 15-13

