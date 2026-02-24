Cooperazione sanitaria internazionale,  il chirurgo plastico Gian Luca Gatti di nuovo in Paraguay: con altri colleghi italiani e francesi e i medici del posto, curate oltre 130 persone

Written by Antonio Tognoli• 2:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Gian Luca Gatti, chirurgo plastico responsabile del Percorso Labiopalatoschisi dell’Aoup, ha fatto nuovamente parte della delegazione di professionisti sanitari italiani e francesi appena rientrati dal Paraguay – dove hanno curato oltre 130 pazienti di età compresa fra i 5 mesi e gli 86 anni.

Nell’ambito di un progetto di cooperazione sanitaria internazionale promosso dal Ministero della sanità pubblica e del welfare sociale, denominato “Ñemyatyro Paraguay“, e consistito in un vasto programma di interventi ricostruttivi e procedure specializzate all’Ospedale Generale Coronel Oviedo, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, ampliare l’accesso a interventi altamente complessi nell’interno del Paese e favorire la decentralizzazione dell’assistenza specializzata.

Tra le patologie curate: labiopalatoschisi, malformazioni congenite (mano, piede e orecchio), polidattilia e sindattilia, cicatrici retrattili e cheloidi, rimozione di nevi (nevi), cisti e lipomi, emangiomi, ulcera di Marjolin e altre procedure di ricostruttività facciale.

Con Gatti anche i colleghi Marco Stabile, chirurgo plastico di Cremona e Roland Boileau, di Bordeaux. La missione umanitaria si è svolta sotto l’egida di AICPE (Associazione italiana chirurgia plastica estetica).

Ulteriori informazioni a questo link: https://www.mspbs.gov.py/portal/34927/ntildeemyatyro-paraguay-se-inicia-jornada-de-cirugias-reconstructivas-en-coronel-oviedo.html

