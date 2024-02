Controlli a Pisa: tre denunce da parte dei Carabinieri

Scritto da admin• 6:34 am• Pisa, Cronaca, Tutti

Beccati alla guida senza patente, in stato di ebrezza e con il divieto di ritorno a Pisa

PISA – Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Pisa hanno denunciato tre persone. In particolare, hanno fermato un conducente già noto alle forze dell’ordine che guidava un ciclomotore senza possedere la patente.



Gli uomini dell’Arma hanno controllato un altro conducente sospettato di guidare in stato di ebbrezza, il cui sospetto è stato confermato da un test con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,05 g/l, superiore al limite legale. Quest’uomo è stato denunciato per guida in stato di ubriachezza e gli è stata ritirata la patente.



Infine, è stata denunciata una persona per aver violato il divieto di ritorno a Pisa, durante i controlli nella zona centrale della città, dove i Carabinieri stanno concentrando gli sforzi per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti. La persona era ancora soggetta a questa restrizione, la quale era ancora in vigore.

