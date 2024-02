Al Cinema Arsenale incontro con Margherita Buy e la proiezione di “Volare”

Scritto da admin• 9:36 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

Appuntamento martedì 27 febbraio in tre differenti orari.

PISA – La paura di volare, così irrazionale e umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se salisse su quel maledetto aereo per la Korea. Anche la sua vita privata è appesa a un aereo. Riuscirà a vincere la sua paura?

Al Cineclub Arsenale di Pisa lo scopriremo martedì 27 febbraio, dialogando con Margherita Buy, icona del cinema italiano che presenterà al pubblico Volare, la sua opera prima da regista. Una carriera ricca di successi, quella della Buy, che le sono valsi sette David di Donatello, otto Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e tredici Ciak d’oro. In programma all’Arsenale ben tre proiezioni di Volare: alle 18 (sala storica), alle 19 (Sala Sammartino), alle 20,30, già sold out.

In Volare Anna B. è un’attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L’aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole ‘spedirla’ oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l’ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.

“Non era certo una mia priorità quella di dedicarmi alla regia, ma quando ti capita di vivere qualcosa che ti ha sorpreso e divertito e che ha cambiato il tuo modo di vedere un certo fatto, magari una certa paura, allora può nascere lo strano e forse insano desiderio di raccontarla a modo tuo” ”, si legge nelle note di regia. “Con Doriana Leondeff e Antonio Leotti abbiamo scritto un testo, a nostro parere divertente, che racconta una delle paure più diffuse al mondo: quella di volare. La protagonista si trova a condividere il suo terrore con un gruppo di sconosciuti, diversissimi da lei ma profondamente simili perché accomunati dallo stesso problema. “La speranza – sottolinea la regista – è che attraverso la storia di questi personaggi e delle loro paure il pubblico possa riconoscersi e sorridere delle proprie fragilità, magari mai confessate. Mentre io devo confessare che questa esperienza alla regia purtroppo mi è molto piaciuta, nei suoi aspetti creativi, nella novità di stare per una volta dietro la macchina da presa, e nell’incredibile scoperta che attori di grande talento e altissima professionalità mi abbiano presa sul serio”.

