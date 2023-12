Contro l’Ascoli è ufficiale la riapertura della Gradinata

Scritto da admin• 5:18 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, Tutti

Raffaele Latrofa: “Essere giunti alla riapertura in così poco tempo è una grande soddisfazione per la città e per il Comune di Pisa”

PISA – La commissione di vigilanza riunita alla Prefettura di Pisa nella giornata di mercoledì 20 dicembre ha dato parere favorevole alla riapertura della gradinata dell’Arena Garibaldi – stadio Romeo Anconetani, chiusa nel mese di novembre per permettere al Comune di Pisa di affidare e far eseguire un primo intervento di risanamento delle parti in calcestruzzo del settore e la conseguente indagine diagnostica.

L’ultimo passaggio formale è previsto per domani mattina, quando la commissione si recherà allo stadio per le verifiche sul posto.

«Essere giunti alla riapertura della gradinata in così poco tempo – ha dichiarato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – è una enorme soddisfazione per la città e anche per l’Amministrazione, un risultato centrato grazie al lavoro svolto, che è stato riconosciuto anche dalla commissione. Il Comune di Pisa, anche in questa situazione, si è fatto trovare pronto di fronte all’emergenza ed ha investito risorse proprie per intervenire rapidamente per contenere prima ed eliminare oggi il disagio provocato dalla chiusura della gradinata».

«La nostra richiesta di riaprire al pubblico – continua Latrofa – già per la prossima partita casalinga del Pisa, tutta la gradinata, ad esclusione di quella parte a confine con la curva sud sulla quale continuiamo le valutazioni tecniche, ha ricevuto il parere favorevole dalla commissione. Aspettiamo l’ultimo passaggio formale previsto per domani, rispetto al quale siamo fiduciosi poiché abbiamo adempiuto a tutte le richieste della stessa commissione, grazie anche al grande lavoro fatto dagli uffici, che voglio ringraziare, per il tempo breve nel quale hanno lavorato».

«La commissione si è espressa in modo favorevole – ha concluso il vicesindaco – anche sul piano di monitoraggio inerente la gradinata, che sarà esteso anche agli altri settori dell’impianto sportivo e continuerà nei prossimi mesi con prove analoghe a quelle fatte in queste settimane. L’obiettivo delle ulteriori indagini sarà quello di tenere costantemente sotto controllo la salute statica di tutti i settori dello stadio».

