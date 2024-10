Contro il Catanzaro il Pisa in campo con una maglia ad edizione limitata

Scritto da admin• 7:45 pm• Pisa SC

PISA – Contro il Catanzaro alla Cetilar Arena il Pisa Sporting Club scenderà in campo con una maglia speciale: la Black Special Edition, realizzata in tiratura limitata e destinata a rompere gli schemi e creare un nuovo dress code per tutti i tifosi nerazzurri.

La nuova maglia sarà presentata e accompagnata da una serie di eventi e di sorprese da non perdere. A cominciare dallo show pregara che avrà il prato della Cetilar Arena come palcoscenico naturale; ad esibirsi tre freestylers di fama internazionale,Anastasia Bagaglini (Campionessa del Mondo in carica), Swann Ritossa e Giuseppe Cardaropoli che con le loro traiettorie segneranno il countdown del fischio d’inizio della partita.

Ma come nasce l’idea della Black Special Edition?

Il Pisa Sporting Club per questa stagione ha voluto realizzare una maglia in edizione limitata (disponibili solo n. 500 pezzi) racchiudendo in essa sport, cultura e l’energia inarrestabile dei giovani. Appuntamento dunque da non perdere alla Cetilar Arena per scoprire insieme questa nuova era del way of living nerazzurro!

Last modified: Ottobre 30, 2024