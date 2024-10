Filippo Inzaghi: “Dobbiamo migliorare in tante cose, ma questa squadra ci sta facendo sognare”

Scritto da admin• 8:41 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e Catanzaro mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini.



Sulle scelte. “Abildgaard sta bene ed è pronto, abbiamo diverse opzioni in mezzo al campo. La decisione finale verrà presa all’ultimo momento. Tramoni ha risentito di un dolore preesistente, ma si è allenato bene. Lo valuteremo prima della partita per decidere se schierarlo o meno, e la rifinitura sarà determinante. Dobbiamo mantenere continuità, visto che le cose stanno andando per il verso giusto. Mlakar e Vignato sono due potenziali titolari e ci saranno alcuni cambi, anche se non si può rivoluzionare l’intera squadra. Tra le settimane con tre partite, l’ultima è sempre la più impegnativa. Se tutti avranno recuperato, farò le scelte più adatte per questa gara, ma la mia fiducia in Mlakar e Vignato è totale. Se dovessero giocare loro, sarei assolutamente tranquillo”.

L’avversario. “Il Catanzaro è una squadra che l’anno scorso ha ottenuto risultati straordinari, mantenendo molti giocatori di quel gruppo. Vengono da due partite importanti, e l’ultima l’hanno giocata molto bene. Come noi, stanno attraversando un buon momento, e sarà una bella partita. Giochiamo in casa, con lo stadio pieno, e spero che i ragazzi possano regalare un’altra serata speciale ai nostri tifosi. Sappiamo che per vincere servirà il miglior Pisa”.

I tiri dalla distanza e i calci piazzati. “Questa squadra deve migliorare in vari aspetti, non solo nei tiri dalla distanza. La classifica non deve trarci in inganno, anche se i ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Sappiamo che è necessario migliorare partita dopo partita. Abbiamo le capacità per segnare più gol da lontano, e ci stiamo lavorando”.

Le palle inattive poco sfruttate. “I calci piazzati sono un’area in cui dobbiamo crescere. Essendo qui da poco, ho dato la priorità ad altri aspetti che ci hanno già portato ottimi risultati. Tuttavia, data la struttura della squadra, dovremmo segnare qualche gol in più su palla inattiva, e stiamo lavorando allenamento dopo allenamento per migliorare”.

Il giudizio su Hojholt. “Malthe sta facendo bene, sta crescendo costantemente. In mezzo al campo, come ho già detto, ho davvero molte alternative”.

Lo 0-0 di Frosinone. “A Frosinone è stata una partita particolare, che ormai dobbiamo archiviare, anche perché abbiamo ottenuto 4 punti in due trasferte. È vero che a Frosinone potevamo e volevamo fare di più, ma questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Dobbiamo continuare a sostenerli, perché ci stanno facendo sognare”.

