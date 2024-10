Fabio Caserta: “Il Pisa è una squadra costruita per vincere”

Scritto da admin• 7:07 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Catanzaro in programma mercoledì sera 30 ottobre ore 20.30, ha parlato in conferenza stampa il mister dei giallorossi, Fabio Caserta. Queste le sue parole che abbiamo estrapolato dal portale Calciocatanzaro.it

di Maurizio Ficeli

La vittoria contro il SudTirol:”Contro gli altoatesini è arrivata una bella vittoria dopo un’ottima prestazione, ma le partite vanno analizzate e messe subito da parte. Per me è stata una sofferenza non essere a bordo campo e spero di non ripetere più questa esperienza, ma stato bello anche da fuori vedere la squadra disputare una buona partita”.

La gara contro il Pisa:”Dobbiamo pensare che ogni partita presenta diverse insidie e problematiche, quella contro il Pisa non sarà facile perché avremo di fronte una squadra che davanti al suo pubblico ha sempre fatto grandi prestazioni ed è stata costruita per vincere il campionato. La classifica dice che affrontiamo la prima della classe, ma noi dobbiamo pensare al nostro cammino rispettando ogni avversario che ci troveremo di fronte. Siamo una squadra in crescita, che ha fatto notevoli progressi a livello di qualità di gioco e fisicità anche se dobbiamo pensare a crescere e migliorare ancora”.

La squadra che andrà in campo:”Per quanto riguarda l’undici iniziale devo valutare bene chi ha recuperato e chi no, ma per forza dovrò fare qualche cambio. Sono però sicuro che chi giocherà cercherà di sfruttare al meglio la possibilità che gli viene offerta. Sono sereno perché, se è vero che gli indisponibili sono giocatori importanti, come ho sempre detto abbiamo una rosa di qualità in ogni reparto”.

Foto Calcio Catanzaro

Last modified: Ottobre 30, 2024