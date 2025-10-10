Regionali 2025: a Pisa 72.692 elettori chiamati al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre

Written by admin• 5:54 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Saranno 72.692 gli elettori pisani chiamati alle urne per eleggere il Presidente della Giunta e rinnovare il Consiglio regionale della Toscana. Si voterà domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15.

L’elettore più anziano ha 107 anni, mentre i più giovani sono tre diciottenni che compiranno gli anni proprio il 12 ottobre. Per la prima volta, in base alla nuova normativa nazionale, gli elenchi elettorali non sono più distinti per genere, ma ordinati alfabeticamente.

Tutte le informazioni utili sono disponibili nella sezione “Speciale Elezioni Regione Toscana 2025” del sito del Comune di Pisa:

www.comune.pisa.it

Aperture straordinarie degli uffici comunali

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, l’Ufficio Elettorale (via Battisti 53, Sesta Porta, 4° piano) sarà aperto:

venerdì 10 e sabato 11 ottobre : 9.00 – 18.00

: 9.00 – 18.00 domenica 12 ottobre : 7.00 – 23.00

: 7.00 – 23.00 lunedì 13 ottobre: 7.00 – 15.00

Anagrafe (Sesta Porta e Marina di Pisa) aperta negli stessi orari, con possibilità di rilascio tessere elettorali e carte d’identità.

Il Comune invita i cittadini a controllare per tempo la validità della tessera elettorale e dei documenti, per evitare problemi legati a smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi.

Voto assistito e certificazioni sanitarie

Gli elettori con gravi infermità possono richiedere il voto assistito o l’apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale.

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest rilascerà le certificazioni mediche da giovedì 9 a domenica 12 ottobre presso la sede di via Gentile da Fabriano 1/A (tel. 050 954595, email: medicinalegale.pisa@uslnordovest.toscana.it).

Tutti i dettagli sono disponibili su:

Voto assistito – Comune di Pisa

Dove si vota

Nel Comune di Pisa sono allestite 86 sezioni elettorali, distribuite in scuole e sedi comunali nei vari quartieri, da Cisanello a Marina di Pisa, Coltano e Porta a Lucca.

Per informazioni: 050 910341 / 342 / 646 / 521 – ✉️ elettorale@comune.pisa.it

