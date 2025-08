Contributo affitto 2025: il Comune di Pisa apre il bando per i residenti

Written by admin• 1:38 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Fino al 30 settembre 2025, i cittadini residenti nel Comune di Pisa possono presentare domanda per accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione (contributo affitto) relativo all’anno in corso.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in situazione di disagio economico e di favorire la permanenza nelle abitazioni in locazione. Il contributo è destinato a coloro che risultano titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato per un immobile adibito ad abitazione principale e situato nel territorio comunale. Possono accedere al beneficio i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea, nonché i cittadini di Paesi extra UE, purché in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (permesso o carta di soggiorno).

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – abbiamo scelto di rafforzare il contributo affitto, proseguendo in una tendenza ormai consolidata di incremento delle risorse comunali destinate al sostegno abitativo. Con uno stanziamento di 564 mila euro per il 2025 – superiore a quello dello scorso anno – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di intervenire in modo stabile e concreto a favore di coloro che faticano a sostenere il costo dell’affitto. Questa misura rappresenta una risposta reale a un bisogno che, purtroppo, resta diffuso anche a livello locale. Il contributo affitto si conferma uno degli strumenti più efficaci di sostegno al reddito e di prevenzione del disagio abitativo, in un contesto economico che continua a mettere a dura prova molte famiglie. La nostra attenzione resta rivolta, con senso di responsabilità e continuità, a chi rischia di rimanere indietro. Non vogliamo che nessuno venga escluso per mancanza di mezzi. Il potenziamento di questo intervento va in questa direzione: dare risposte concrete e immediate alle esigenze dei cittadini più vulnerabili».

Requisiti economici e limiti di accesso

Alla data di presentazione della domanda, è richiesto il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. L’Indicatore della Situazione Economica (ISE) non deve superare € 32.456,72, mentre il valore dell’ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00. Come previsto dal bando, non possono accedere al contributo coloro che occupano alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o abitazioni concesse in locazione tramite edilizia agevolata.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, accedendo al portale dei servizi digitali del Comune di Pisa, all’indirizzo:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CNS o CIE. È ammessa la possibilità di delegare un’altra persona alla compilazione della domanda, purché provvista di una delle credenziali indicate.

Per coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, è disponibile un servizio gratuito di assistenza presso i seguenti punti di accesso del territorio comunale, dove operano i Facilitatori Digitali:

Centro Polivalente San Zeno , via San Zeno n. 17, previo appuntamento al numero 050/7846982

, via San Zeno n. 17, previo appuntamento al numero 050/7846982 Punto Digitale Facile ANCoS , via Matteucci n. 36, dal lunedì al giovedì, ore 9.00–12.00 e 15.00–18.00; oppure in via F.lli Antoni n. 1, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

, via Matteucci n. 36, dal lunedì al giovedì, ore 9.00–12.00 e 15.00–18.00; oppure in via F.lli Antoni n. 1, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 Punto Digitale Facile ASC, presso Officine Garibaldi, via V. Gioberti n. 39, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.00 (contatto: 3517718765 – email: pisa.pdf@ascmail.it)

Fondi disponibili e impegno dell’Amministrazione

Il fondo complessivo per il contributo affitto 2025 ammonta a € 658.224,00. Di questi, € 94.224,00 provengono da trasferimenti regionali, mentre € 564.000,00 sono stati stanziati direttamente dal Comune di Pisa. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma e rafforza il proprio impegno nel garantire politiche abitative inclusive e concrete, incrementando di € 30.000,00 le risorse assegnate rispetto al 2024.

Contatti e informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche della Casa scrivendo all’indirizzo email: ufficiocasa@comune.pisa.it.

È inoltre attivo il Contact Center del Comune di Pisa al numero 050/7062, disponibile dal lunedì al venerdì con operatore, dalle ore 9:00 alle 13:15 e dalle 14:15 alle 17:00. Al di fuori di questi orari è operativo un sistema di risposta vocale interattiva (IVR), attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire informazioni di base sui servizi comunali.

