Contrazione della domanda di lavoro nelle provincia di Pisa: previsioni luglio-settembre 2024

PISA – Le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono di assumere oltre 20.000 lavoratori tra luglio e settembre 2024, con 8.600 assunzioni solo a luglio. Tuttavia, questa previsione mostra una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-17% per il trimestre e -20% per luglio), in linea con la tendenza nazionale.

In tutte e tre le province, la domanda di lavoro cresce nel settore manifatturiero e nelle public utilities, ma cala nell’edilizia, probabilmente a causa della riduzione dei benefit fiscali. Anche i servizi registrano una flessione, con una domanda particolarmente negativa nel commercio e nel turismo, nonostante nel 2023 questi settori avessero mostrato un forte aumento della domanda di lavoro.

La provincia di Pisa prevede oltre 8.200 assunzioni tra luglio e settembre, segnando una diminuzione dell’11% rispetto allo stesso trimestre del 2023. L’Industria mostra un calo contenuto (-6%), con un lieve aumento nel manifatturiero e nelle public utilities (+3%), mentre la domanda nell’edilizia si contrae del 23%. Nei Servizi, la flessione è del 14%, con una diminuzione delle assunzioni in tutti i comparti tranne i servizi alle persone, che crescono del 26%. Il commercio cala del 4%, i servizi alle imprese dell’11% e il turismo del 39%, con 1.450 assunzioni previste nel trimestre. Nella ristorazione si concentrano 1.200 assunzioni.

Il 34% delle assunzioni programmate a Pisa è rivolto a giovani fino a 29 anni, il 36% a lavoratori tra i 30 e i 45 anni, mentre solo il 5% delle assunzioni riguarda candidati tra i 45 e i 54 anni. In un quarto dei casi, l’età non è un fattore rilevante per l’assunzione.

Il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, commenta che i dati mostrano una situazione non esaltante, soprattutto nei settori strategici del commercio e del turismo, ma in linea con le tendenze nazionali. La diminuzione rispetto al 2023, anno eccezionalmente positivo, e fattori come il meteo sfavorevole e la minore disponibilità finanziaria delle famiglie, hanno influenzato negativamente la domanda di lavoro. Tuttavia, segnali positivi come l’aumento del traffico aereo potrebbero portare a una ripresa della domanda di lavoro nel comparto turistico.

