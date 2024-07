Test Match: Pisa – La Fucina 6-1. Doppio Bonfanti. A segno anche Dubickas

Scritto da admin• 7:43 pm• Pisa SC

PISA – Seconda uscita stagionale per il Pisa Sporting Club, impegnato a Bormio nella fase di preparazione precampionato.

Dopo il consueto allenamento mattutino, la squadra è scesa in campo nel pomeriggio al Centro Sportivo US Bormiese per affrontare in amichevole i Dilettanti de La Fucina (Eccellenza). Un test nel quale il tecnico Filippo Inzaghi ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione per valutare lo stato di forma dopo una settimana di lavoro intenso

Domani (domenica) la squadra effettuerà un solo allenamento al mattino per poi concedersi qualche ora di riposo prima di riprendere lunedì con le consuete doppie sedute.

Questo il tabellino del test match odierno:

PISA. Guadagno (46′ Vukovic), Calabresi (46′ Primasso), Beruatto (61′ Raychev), Jevsenak (46′ Tourè), Caracciolo (46′ Coppola), Canestrelli (46′ Dumursh), Esteves (46′ Sala), Piccinini (61′ Trdan), Bonfanti (46′ Dubickas), Vignato (46′ M.Tramoni), Moreo (46′ Tosi). A disposizione. Loria. Allenatore Inzaghi.

LA FUCINA. Lupu (57′ Saccone), Colella (65′ Bisicchia), Cattaneo, Tota (75′ Leva), Zaffaroni (75′ Perinelli), Bosco (84′ Necchi), Boselli (57′ D’Onofrio), Longo, Picci, Loiodice (75′ Invernizzi), Colombo (57′ Diop). Allenatore Venantini.

Arbitro. Costa di Busto Arsizio. Assistenti. Fantini-Monelli

Reti. 13′ Picci, 24′ Bonfanti (rigore), 27′ Bonfanti, 40′ Beruatto, 60′ Dubickas, 65′ Raychev, 73′ Sala

Foto Fonte Pisa Sc Ufficio Stampa

