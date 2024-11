Chiusura temporanea di Via Maccatella per lavori di risanamento fognario

Written by admin• 3:02 pm• Attualità, Pisa

PISA – Su richiesta di Acque SPA, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare di via Maccatella, nel tratto tra i numeri civici 26 e 33, fino al 15 dicembre, per consentire l’esecuzione di lavori di risanamento fognario.

L’intervento è urgente, a seguito di cedimenti nella condotta fognaria che ne compromettevano il regolare deflusso.

L’accesso a via Maccatella sarà possibile solo fino a via Friuli, dove è stata indicata la viabilità alternativa: via Lombardia, via Romagna, via Venezia Giulia e via di Parigi.

Last modified: Novembre 27, 2024