Confesercenti Pisa ritira il patrocinio a “Verde Pisa”: “Le raccomandazioni non sono state rispettate”

Written by admin• 1:24 pm• Pisa, Politica

PISA- “Ritireremo il patrocinio a Verde Pisa perché, purtroppo, sono state disattese le raccomandazioni che avevamo fornito già lo scorso anno, in particolare per quanto riguarda la parte commerciale di Tramontana“. Non usa mezzi termini Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, nel commentare il primo giorno della manifestazione “Verde Pisa”, che si svolge fino a domenica.

Secondo Di Sabatino, sulla via Oberdan, cuore commerciale dell’evento, “di verde c’è davvero poco“. A sua detta, l’area è occupata da banchi di prodotti che nulla hanno a che fare con lo spirito dell’iniziativa, posizionati senza rispetto per le attività commerciali locali e addirittura con scatoloni sui marciapiedi.

“Quando abbiamo dato il patrocinio, così come Regione, Comune, Provincia e Camera di Commercio, credevamo che l’iniziativa quest’anno avesse una diversa impostazione. In particolare, pensavamo che la parte dedicata al verde coinvolgesse tutta la città, e non solo piccole aree circoscritte“, ha aggiunto il presidente di Confesercenti.

Per Di Sabatino, il rapporto con gli organizzatori di “Verde Pisa” è definitivamente interrotto a partire da questa edizione. Tuttavia, Confesercenti chiede agli organizzatori di porre rimedio alle problematiche emerse.

“Come Confesercenti siamo sempre i primi a organizzare eventi nel centro storico, come quello delle Vespe in Borgo la settimana scorsa, con l’obiettivo di valorizzare le attività commerciali e non di penalizzarle. La settimana prossima, in Largo Ciro Menotti, tornerà Chocomoments, un altro evento di qualità con i migliori cioccolatieri d’Italia, per dimostrare cosa intendiamo noi per iniziative promozionali di alto livello.“

Last modified: Aprile 11, 2025