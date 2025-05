Comunità unita per l’ambiente: giornata di sensibilizzazione e divertimento con il Vescovo Paccosi

Written by admin• 2:23 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- “Una comunità che si muove, una comunità che si incontra, in un pomeriggio all’insegna della collaborazione, dell’amicizia e della preghiera dedicata alla cura del nostro pianeta“, ha dichiarato l’assessore all’ambiente Enrico Fatticcioni.

Più di 200 persone, di cui oltre 100 ragazzi, le 4 unità pastorali del nostro Comune e numerose associazioni, hanno preso parte all’evento, con una presenza significativa del Vescovo Mons. Giovanni Paccosi.

L’obiettivo era quello di organizzare, per la prima volta, una giornata di sensibilizzazione sull’ambiente rivolta ai più giovani e alle loro famiglie, coinvolgendo tutta la comunità grazie alla collaborazione delle Parrocchie.

Durante la raccolta, i ragazzi hanno affermato di aver contribuito con consapevolezza e divertimento, in un clima di collaborazione e reciproco aiuto. Dopo l’attività, è stato emozionante vedere la Chiesa piena di giovani con gli occhi stanchi ma soddisfatti, partecipi di un momento di riflessione, canti e preghiere che hanno unito fede e missione laica, profondità e spirito di festa.

Successivamente, tutti si sono ritrovati in cortile, divisi in squadre per divertirsi con giochi ben organizzati, assegnando punteggi, ma alla fine il vero vincitore è stato il clima di unione e gioia che ha caratterizzato l’intera giornata, culminata con una ricca apericena.

L’Amministrazione comunale ha infine voluto premiare i 3 cittadini più virtuosi nella raccolta differenziata: Federico Dal Canto, Alessio Castellani e Pietrina Gatto, per il loro impegno.

“Desidero ringraziare di cuore – ha aggiunto l’assessore Fatticcioni – il Vescovo, don Matteo, don Luca, don Raimondo, don Tomasz, tutte le loro collaboratrici e collaboratori. Un grazie speciale va anche a chi ha animato il coro e i canti, alle associazioni che hanno dato il loro contributo nell’organizzazione, come Plasticfree, Progetto Terrae, il gruppo scout Agesci di Casciana Terme e l’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché a coloro che hanno supportato l’iniziativa come Conad, Valdera Db, Ecofor e Geofor. Un grazie va anche a tutti i ragazzi e le loro famiglie, e ai partecipanti, tra cui segnalo la gradita presenza di associazioni come Idee in Movimento, 28 Agosto, Casciana Alta, e quella del Consigliere comunale Michele Marinari, che ha guidato un gruppo per la raccolta. Avete trasformato un’idea in una giornata speciale, dove amore per l’ambiente, fede, collaborazione e amicizia si sono intrecciati in un cammino verso un mondo migliore, più accogliente e solidale… con tante altre carezze in arrivo. Grazie!”

