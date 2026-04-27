Comuni montani, Marrucci sostiene i ricorsi al Tar: “Criteri del Governo troppo semplificati”

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PISA- Si accende il confronto sulla nuova classificazione dei Comuni montani introdotta dal Governo. A schierarsi a sostegno dei ricorsi presentati da alcuni enti locali toscani è Andrea Marrucci, presidente di ALI Toscana e sindaco di San Gimignano.

“La decisione di basare la montanità quasi esclusivamente su parametri come quota e pendenza è una semplificazione che non restituisce la complessità dei territori – afferma Marrucci –. Per questo sosteniamo con convinzione i Comuni toscani che hanno scelto di impugnare il provvedimento davanti al Tar: è una iniziativa giusta, che punta a ristabilire criteri più equi e aderenti alla realtà”.

I ricorsi sono stati presentati dai Comuni di Buti, Montecatini Val di Cecina, Pomarance e Volterra, con il supporto di Autonomie locali italiane.

Secondo Marrucci, l’esclusione dalla classificazione di Comune montano comporta conseguenze concrete: “Minori opportunità di accesso ai finanziamenti, meno strumenti per sostenere cittadini e attività economiche e possibili ricadute sui servizi pubblici, a partire da scuola e sanità. Si tratta di scelte che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità”.

Il presidente di ALI Toscana sottolinea come le condizioni di svantaggio territoriale non possano essere ridotte a soli parametri fisici: “Accessibilità ai servizi, tenuta demografica, infrastrutture e isolamento sono fattori determinanti. Ignorarli significa creare disparità tra territori con caratteristiche simili”.

Da qui la richiesta di un cambio di impostazione: “Serve riaprire un confronto istituzionale per arrivare a criteri più completi e coerenti con gli obiettivi di coesione. Senza una revisione della classificazione – conclude Marrucci – il rischio è quello di aggravare criticità già esistenti, mettendo ulteriormente in difficoltà comunità segnate da spopolamento e carenza di servizi”.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK.

Last modified: Aprile 27, 2026