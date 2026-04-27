Cascina capitale della musica: torna il Premio Toscana con giovani talenti da tutto il mondo

CASCINA- Dal 2 al 5 luglio 2026 Cascina si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico internazionale per la musica, ospitando la quarta edizione del Premio Toscana Città di Cascina, evento ormai punto di riferimento per giovani talenti e appassionati.
Promosso con il contributo del Comune e in collaborazione con la Biblioteca Comunale Biblioteca Comunale Peppino Impastato e l’associazione Presto Volando Arte in movimento, il concorso si svolgerà nella suggestiva Sala Gipsoteca, confermandosi come una vetrina di eccellenza musicale.
Sotto la direzione artistica del Maestro Daniel Rivera, l’edizione 2026 amplia i propri orizzonti e apre a nuove opportunità di partecipazione, articolandosi in tre sezioni principali:
- Pianoforte, per giovani musicisti fino a 25 anni
- Musica da camera, con il “Premio Roberto Cecchetti” per ensemble fino a 35 anni
- Sezione Amateurs “Premio Paola e Paolo Pau”, dedicata a chi coltiva la musica per passione, senza limiti di età
Una novità che punta a valorizzare non solo il talento professionale, ma anche l’amore autentico per la musica, rendendo il concorso ancora più inclusivo.
Il Premio Toscana Città di Cascina si conferma così non solo come competizione, ma come luogo di incontro, crescita e scambio culturale tra artisti provenienti da tutto il mondo. Allo stesso tempo, rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio, rafforzando l’identità culturale della città e il suo richiamo turistico.
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno 2026.
Un appuntamento imperdibile che porterà a Cascina giorni di grande musica, emozioni e talento internazionale.Last modified: Aprile 27, 2026