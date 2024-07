Il Sindaco di Pontedera chiede maggiore atenzione alla sicurezza: lettera al Prefetto di Pisa

Scritto da admin• 6:53 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha scritto una lettera al Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, riguardo la sicurezza in città dopo recenti episodi di microcriminalità. Franconi ha espresso la preoccupazione della comunità e ha chiesto che questi fatti vengano esaminati seriamente dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ha sottolineato che la sicurezza e l’ordine pubblico sono competenze statali, mentre i sindaci si occupano di interventi urbanistici, sociali e culturali per promuovere la coesione sociale.

Franconi ha evidenziato che la sicurezza urbana integrata richiede un approccio collaborativo con le autorità competenti e ha annunciato che, dopo l’incontro in Prefettura, chiederà la convocazione della conferenza dei capigruppo per discutere la questione e ricevere contributi. Ha invitato i cittadini a denunciare qualsiasi reato per avere dati certi.

Infine, ha ricordato le azioni dell’Amministrazione Comunale per migliorare la sicurezza: collaborazione con le Forze dell’Ordine, potenziamento della Polizia Locale, ampliamento della videosorveglianza, miglioramento dell’illuminazione pubblica, iniziative sociali, progetti di riqualificazione urbana e supporto alle associazioni di volontariato per il controllo del territorio.

