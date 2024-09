Comitato per la Difesa di Coltano: “Autunno con crisi idrica, problemi di viabilità e abbandono di rifiuti”

Scritto da Antonio Tognoli• 3:31 pm• Attualità, Pisa, Politica

Comunicato del Comitato per la difesa di Coltano.

“Se l’estate è stata complicata, l’autunno a Coltano si prospetta ancora più difficile. Per iniziare, l’approvvigionamento idrico è in grave crisi: in via dei Pini le rotture dell’acquedotto sono frequenti, con disagi notevoli, inclusi i rischi di restare senz’acqua durante Ferragosto. Gli abitanti avevano previsto e avvertito il Sindaco che la recente asfaltatura avrebbe aggravato la situazione delle tubature vecchie e precarie, e la settimana scorsa ci sono state altre due rotture. La viabilità non è migliorata. Sebbene il ponte sull’Aurelia sia stato riaperto, il suo stato resta preoccupante: i New Jersey che erano stati posizionati a causa della spalletta pericolante sono ancora lì e la riparazione della spalletta è stata trascurata. Le reti arancioni sui parapetti segnalano lavori incompleti o pericolosi. Ci si chiede se Anas e Provincia interverranno. Inoltre, continua l’abbandono di rifiuti in via della Sofina e via dell’Idrovora, dove materiali di scarto, pericolosi o meno, si accumulano senza controllo. La situazione mostra una chiara mancanza di attenzione da parte delle istituzioni verso questo territorio, che, nonostante la sua storia prestigiosa e l’ambiente unico, sembra non ricevere l’interesse né dal Parco né dal Comune.“, conclude il comunicato.

