Sospensione dell’erogazione idrica a Pisa per lavori sulla rete

Scritto da admin• 3:11 pm• Attualità, Pisa

PISA – Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa martedì 10 settembre, dalle 9 alle 14, in via Dalmazia, via Martiri e nel tratto di via della Faggiola compreso tra via dei Mille e via Dalmazia.

Al termine dei lavori, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno rapidamente.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato a mercoledì 11 settembre con gli stessi orari.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Acque si scusa per gli eventuali disagi.

Last modified: Settembre 6, 2024