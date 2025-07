CNA fa il bis e porta a Volterra Artour Itinerante: il 25 luglio un viaggio tra arte, mestieri e storie di bottega

Written by admin• 9:48 am• Volterra, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA – Venerdì 25 luglio prende il via la nuova, rinnovata edizione di “Artour Itinerante – Alla scoperta dell’artigianato e dell’arte”, il progetto culturale ideato e promosso da CNA Pisa con il patrocinio del Comune di Volterra, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e di Terre di Pisa e la collaborazione di Artex Artigianato Artistico.

Non un semplice tour guidato della famosa città etrusca, ma un vero e proprio viaggio esperienziale – a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria – pensato per immergere il visitatore nel cuore vivo del lavoro artigiano tra gesti, strumenti e racconti autentici.

Il format– che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito – nasce da un’idea chiara: spostare l’attenzione dal turismo di massa a quello di qualità, portando i turisti dentro le botteghe, a contatto diretto con chi ogni giorno dà forma a pezzi unici. L’obiettivo è valorizzare l’artigianato di nicchia, quello fatto di precisione, passione, sapere tramandato, e mostrare da vicino come nascono oggetti, strumenti e manufatti che raccontano l’identità più intima di un territorio.

Alle ore 18 appuntamento (partenza dal Consorzio Turistico di Volterra in Piazza dei Priori 19/20) con Annie Adair, guida turistica e narratrice d’eccezione che accompagnerà i partecipanti nell’itinerario dal titolo “L’Arte nelle Mani: Mestieri che Raccontano”. Il percorso toccherà tre botteghe simbolo della città: il laboratorio del Maestro Liutaio Fulvio Cappelli, dove il legno si trasforma in suono; il centro di restauro carte antiche di SilviaGazzina, custode della memoria scritta; e l’“Angolo del Tempo” di AliceBocelli, dove borse e accessori artigianali prendono forma in uno spazio creativo tutto al femminile. L’esperienza si concluderà con una degustazione presso la Macelleria da Franco & Luciana, per unire alla scoperta del fare anche quella del gusto, tra profumi e sapori del territorio.

“Ancora una volta abbiamo voluto cambiare prospettiva e provare ad avere una visione lungimirante rispondente alle richieste di visitatori e turisti – interviene Sabrina Perondi, Coordinatrice sindacale Artigianato artistico e tradizionale area Val di Cecina CNA Pisa – che, oggi come oggi, cercano esperienze vere, tangibili e autentiche. Il turista non si ferma ad un panorama quanto, semmai, desidera capire cosa c’è dietro un oggetto, incontrare chi lo crea, sporcarsi le mani. Artour Itinerante nasce proprio da questo desiderio: entrare nei laboratori, vedere i dettagli, conoscere i materiali, ascoltare le storie dei Maestri Artigiani. Ogni bottega è un mondo, e ogni artigiano ha qualcosa da raccontare. Portare le persone in questi luoghi significa valorizzare un patrimonio silenzioso ma prezioso, che rende Volterra diversa e più ricca rispetto a tante altre mete.”

Il progetto proseguirà poi venerdì 8 agosto con l’itinerario “Trame, Vetro e Memorie: L’Arte che Resiste nel Tempo” – dedicato a tessitura storica, lavorazione dell’alabastro e arte del vetro – e continuerà in autunno con due nuove tappe: San Miniato il 22 novembre e Pisa il 29 novembre, per estendere questo nuovo modello di turismo esperienziale ad altre realtà artigiane del territorio.

Ingresso gratuito, su prenotazione al link: https://shorturl.at/CjKPi

Last modified: Luglio 19, 2025