Scritto da admin• 7:44 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Cinzia Giachetti eletta Presidente dell’Unione Regionale Federmanager delle Associazioni Toscane.

Il prestigioso nuovo incarico in ambito Federmanager di Cinzia Giachetti si aggiunge ai numerosi incarichi già avuti in passato a livello locale e nazionale.

“Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio i Presidenti delle Associazioni territoriali toscane di Federmanager, i delegati dell’Assemblea e il consiglio direttivo dell’Unione Regionale Federmanager per aver riposto in me così tanta fiducia”, afferma Giachetti “metterò a disposizione la mia esperienza pluriennale in ambito Federmanager ai fini di valorizzare e rafforzare la rappresentanza dei manager industriali in Toscana”.

Cinzia Giachetti attualmente riveste anche i ruoli di Presidente di Federmanager Pisa e Amministratore Delegato di Eurid Service, sede italiana di Eurid Belgio, la Onlus che lavora esclusivamente per l’Unione Europea con lo scopo specifico di promuovere e diffondere il dominio .eu, fornendo l’assistenza ai clienti di tutti i paesi membri dell’UE. Tra gli incarichi più recenti di Giachetti ricordiamo Assessore alle Risorse umane e all’Innovazione Tecnologica del Comune di Cascina, Vice Presidente del Polo Tecnologico, Presidente di Strategica srl per l’Innovazione di impresa e Presidente della Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani).

L’Assemblea dell’Unione Regionale Federmanager delleAssociazioni Toscane, che si è svolta a Pisa il 7 febbraio nella sede di Federmanager, ha eletto i nuovi organi: Cinzia Giachetti, Presidente; Paola Vitale, Vice Presidente; membri del Consiglio Direttivo, Giuseppe Taddei e Marco di Marco; Revisore dei conti Gerard Baroni.

Da sottolineare la scelta dell’Unione Regionale di affidare a 2 donne la gestione dell’associazione. Le manager donne nel settore privato crescono con molta fatica e sono circa il 22% quelle che sono arrivate a ricoprire posti di responsabilità e certamente attraverso un percorso molto selettivo e guidato dalla ricerca del merito. Federmanager da molti anni promuove e attivainiziative che favoriscano le carriere di giovani e donne, anche grazie ai gruppi nazionali dei Giovani Dirigenti eMinerva per la valorizzazione di genere.

L’Unione Regionale delle Associazioni Toscane di Federmanager opera in Toscana fin dal 1945 ed ha come scopo principale quello di interagire con enti pubblici e privati regionali nell’interesse specifico degli iscritti alle 7 Associazione territoriali toscane di Federmanager(Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara).

La Federmanager è presente su tutto il territorio nazionale con 55 sedi territoriali le quali forniscono ai dirigenti consulenze e servizi di carattere contrattuale,previdenziale, legale, fiscale e realizzano iniziative di natura culturale formativa e di networking. In pratica imanager (dirigenti, quadri apicali e consulenti con alte professionalità) trovano in Federmanager un insieme di servizi e assistenza per tutte le fasi della loro vita lavorativa fino allo status di pensionati, compresi i servizi di valore aggiunto per i momentanei periodi di perdita del posto di lavoro, quando possono contare su alta formazione, certificazione delle competenze e sostegno all’occupazione.

“La Pandemia, la guerra, l’inflazione, l’impennata dei costi di energia, materie prime e carburanti, l’aumento dei tassi di interesse devono spingere tutti noi manager a fare squadra con istituzioni, imprese, lavoratori, pubbliche amministrazioni, enti di rappresentanza e società civile. Dobbiamo coltivare entusiasmo perché abbiamo una grande opportunità per iniziare una nuova stagione. Federmanager c’è e si impegna a collaborare con tutte le forze del paese, a livello nazionale e locale, per giungere ad un sistema economicamente competitivo, socialmente più equo e ambientalmente sostenibile”, prosegue Giachetti.

Attraverso l’Unione Regionale delle Associazioni territoriali toscane di Federmanager sarà possibile interagire con enti pubblici e privati e attivare collaborazioni e progetti congiunti ai fini di fornire competenze manageriali e contribuire allo sviluppo economico del territorio toscano, in stretta sinergia con Federmanager nazionale.

Giachetti conclude con richiamo alla realizzazione del PNRR: “Sentiamo dire che il PNRR sarà difficile realizzarlo perché mancano le competenze negli enti locali e nella pubblica amministrazione. Ecco, noimanager ci siamo, abbiamo le competenze, chi meglio di noi può applicare la tecnica del Project Management che significa programmare, valutare, rispettare i tempi e raggiungere obiettivi e risultati? Spendere bene e spendere meglio in una ottica di resilienza e sostenibilità. Siamo la colonna portante delle imprese italiane e potremmo essere di notevole aiuto anche agli enti pubblici che necessitano di managerialità”.

Last modified: Febbraio 9, 2023